Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа и экс-соратника Януковича Руслана Требушкина. Произошло это во время заседания 16 декабря.

Постановление поддержали 327 народных депутатов, сообщает 24 канал. Важно Парламентарии уволили главу Министерства по делам ветеранов Сергея Бессараба Заметим, что нардеп был внефракционным и на местных выборах был избран мэром Покровска Донецкой области. Что известно о Руслане Требушкине Он прошел в Верховную Раду, набрав почти 20 тысяч голосов на 50 округе в Донецкой области.

В парламенте Требушкин вошел в комитет по вопросам национальной безопасности , обороны и разведки.

, обороны и разведки. Подчеркнем, что личность политика является достаточно скандальной . Ранее он был соратником Виктора Януковича и входил в "Партию регионов".

. Ранее он был соратником Виктора Януковича и входил в "Партию регионов". Во время Евромайдана нардеп координировал доставку носков и пищи для "Беркута" в Киев. Более того, Требушкин, вспоминая оккупацию Крыма, говорил, что "благодарен Путину за то, что он сделал".

в Киев. Более того, Требушкин, вспоминая оккупацию Крыма, говорил, что Кроме того, будучи мэром Покровска, он опубликовал снимки детей на фоне украинского и российского флага, намекая на дружбу со страной-агрессором. Руслан Требушкин благодарит Путина: смотрите видео