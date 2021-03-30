Нардепы проголосовали за прекращение депутатских полномочий Александра Скичко и Игоря Колыхаева. Первый стал главой Черкасской ОГА, а второй – мэром Херсона.

Соответствующие законопроекты №5012 и №4447 в Раде зарегистрировали еще несколько месяцев назад. Однако до их рассмотрения время дошло лишь на внеочередном заседании 30 марта.

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За прекращение депутатских полномочий Александра Скичка проголосовали 244 депутата, Игоря Колыхаева – 252 нардепа.

Скичко после голосования выступил со словом благодарности. Он рассказал о том, какой туристической меккой может стать Черкасщина. И добавил несколько малоизвестных фактов о регионе.

Александр Скичко стал главой Черкасской ОГА: главное

2 февраля Александра Скичко официально представили главой ОГА.

Зеленский назначил Скичко главой ОГА 29 января.

Перед тем его кандидатуру одобрил Кабмин.

Скичко в политике с 2019 года. Он пришел в Раду как мажоритарщик от "Слуги народа".

Перед тем мужчина 15 лет работал на телевидении.

К слову, сам чиновник родом из Черкасс. Его подробную биографию читайте по этой ссылке.

Игорь Колыхаев стал мэром Херсона