Рада предварительно одобрила увеличение алиментов
В Украине хотят увеличить размер алиментов на детей, которые взыскивают с родственников. Верховная Рада 2 марта в первом чтении одобрила такую инициативу.
Источник:24 канал
Так, за соответствующий законопроект № 3881 проголосовали 339 народных депутатов.
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Какой размер алиментов предлагают
Нардепы хотят увеличить размер алиментов до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Сейчас это размер установлен на уровне 30%.
Инициатива предлагает унифицировать размер алиментов, независимо от их плательщика.
По словам нардепа Татьяны Рябухи, речь идет об алиментах, взимаемых с дедушки, бабушки, родных братьев или сестер. То есть в том случае, если у детей нет родителей или они не могут по уважительным причинам содержать их.
Что известно об алиментах в Украине
- Ранее в проекте бюджета-2021 заложили новые размеры прожиточного минимума, к которому привязаны алименты. Следовательно, если размер все-таки увеличат до 50% прожиточного минимума, то на детей до 6 лет нужно будет платить 961 гривну в месяц, на старших детей – 1 198 гривен.
- Максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет составляет 19 210 гривен, от 6 лет – 23 950 гривен.
- Размер алиментов рассчитывают, учитывая материальное состояние и здоровье ребенка и плательщика, расходы и доходы, наличие других детей и тому подобное.
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