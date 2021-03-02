В Украине хотят увеличить размер алиментов на детей, которые взыскивают с родственников. Верховная Рада 2 марта в первом чтении одобрила такую инициативу.

Так, за соответствующий законопроект № 3881 проголосовали 339 народных депутатов.

К теме Алименты 2021: как изменится размер выплат от родителей на ребенка

Какой размер алиментов предлагают

Нардепы хотят увеличить размер алиментов до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Сейчас это размер установлен на уровне 30%.

Инициатива предлагает унифицировать размер алиментов, независимо от их плательщика.

По словам нардепа Татьяны Рябухи, речь идет об алиментах, взимаемых с дедушки, бабушки, родных братьев или сестер. То есть в том случае, если у детей нет родителей или они не могут по уважительным причинам содержать их.

Что известно об алиментах в Украине