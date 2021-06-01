Рада поддержала законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов

Парламентарии в повторном втором чтении поддержали законопроект 2051-1. Его цель – урегулировать распространение и оборот пластиковых пакетов в Украине.

Соответствующий законопроект поддержали 297 нардепов. Об этом сообщает 24 канал.

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Что предусматривает законопроект

Проектом предусматривается установление запрета на распространение пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 микрометров.

Ограничение не будет распространяться на:

биоразлагаемые пакеты;

сверхлегкие пакеты шириной до 225 миллиметров (без боковых складок);

пакеты глубиной до 345 миллиметров (с учетом боковых складок);

пакетов длиной до 450 миллиметров (с учетом ручек).

Также предлагается запретить распространение оксо-разлагаемых (оксо-биоразлагаемых) пластиковых пакетов. Эти изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.



Европа без пластика / Инфографика 24 канала