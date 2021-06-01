Рада поддержала законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов

Парламентарии в повторном втором чтении поддержали законопроект 2051-1. Его цель – урегулировать распространение и оборот пластиковых пакетов в Украине.
Соответствующий законопроект поддержали 297 нардепов. Об этом сообщает 24 канал.
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Что предусматривает законопроект
Проектом предусматривается установление запрета на распространение пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 микрометров.
Ограничение не будет распространяться на:
- биоразлагаемые пакеты;
- сверхлегкие пакеты шириной до 225 миллиметров (без боковых складок);
- пакеты глубиной до 345 миллиметров (с учетом боковых складок);
- пакетов длиной до 450 миллиметров (с учетом ручек).
Также предлагается запретить распространение оксо-разлагаемых (оксо-биоразлагаемых) пластиковых пакетов. Эти изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.