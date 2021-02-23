Рада поддержала законопроект о госслужбе, который ранее ветировал Зеленский
Верховная Рада 23 февраля на внеочередном заседании проголосовала за законопроект о проведении конкурсов на госслужбу. Ранее его ветировал президент Владимир Зеленский, внеся свои предложения.
Источник:24 канал
Законопроект №4531 одобрили с полным учетом правок Владимира Зеленского. Его поддержали 267 нардепов.
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Возобновление конкурсов на Госслужбы: кратко
- Инициатива касается возобновления проведения конкурсов на государственную службу. Их отменили в апреле 2020 года на период карантина.
- Поэтому конкурсы на должности, которые занимают люди, что работают по контракту на время карантина, должны объявить в течение 6 – 9 месяцев со дня вступления закона в силу.
- Контракты, которые заключили во время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов.
Что известно о вето Зеленского
Президент ветировал законопроект 18 февраля. Поправки главы государства касались полномочий заместителей министра. Зеленский предложил изъять некоторые положения. В частности, когда должность министра является вакантной.
Президент отмечал, если нардепы длительное время не назначают министра, то эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль также утверждал, что выплата зарплат шахтеров находится под угрозой из-за ветирования закона. Дело в том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко не мог подписать соответствующие документы.
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