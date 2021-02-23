Верховная Рада 23 февраля на внеочередном заседании проголосовала за законопроект о проведении конкурсов на госслужбу. Ранее его ветировал президент Владимир Зеленский, внеся свои предложения.

Законопроект №4531 одобрили с полным учетом правок Владимира Зеленского. Его поддержали 267 нардепов.

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Возобновление конкурсов на Госслужбы: кратко

Инициатива касается возобновления проведения конкурсов на государственную службу. Их отменили в апреле 2020 года на период карантина.

Поэтому конкурсы на должности, которые занимают люди, что работают по контракту на время карантина, должны объявить в течение 6 – 9 месяцев со дня вступления закона в силу.

Контракты, которые заключили во время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов.

Что известно о вето Зеленского

Президент ветировал законопроект 18 февраля. Поправки главы государства касались полномочий заместителей министра. Зеленский предложил изъять некоторые положения. В частности, когда должность министра является вакантной.

Президент отмечал, если нардепы длительное время не назначают министра, то эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль также утверждал, что выплата зарплат шахтеров находится под угрозой из-за ветирования закона. Дело в том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко не мог подписать соответствующие документы.

Обратите внимание! Ранее Верховная Рада дважды провалила голосование за назначение Юрия Витренко министром. Пока неизвестно, будет ли третья попытка его назначения.