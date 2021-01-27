Рада поддержала законопроект, который должен остановить произвол коллекторов
Верховная Рада поддержала законопроект №4241, который защитит украинцев от коллекторов. Голосование состоялось в первом чтении.
Источник: 24 канал
За соответствующее решение проголосовали 355 нардепов во время заседания Верховной Рады 27 января.
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Что предусматривает законопроект
Законопроект должен защитить права потребителей-должников и ограничить доступа к рынку потенциально недобросовестных коллекторов.
Согласно проекту, урегулирование просроченной задолженности – это мероприятия, направленные на погашение во внесудебном порядке задолженности потребителя, который просрочил выполнение денежного обязательства.
Законопроект предлагает установить определенные требования к кредитодателям и коллекторам при урегулировании просроченной задолженности, а именно:
- соблюдать требования к этическому поведению и правила взаимодействия с должником;
- информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности или об отступлении требований новому кредитору;
- заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;
- сообщить Национальный банк Украины о заключении договора с коллекторской компанией;
- контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений;
- обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения требований к этическому поведению (2 и более раз в год).
Согласно закону, Нацбанк должны наделить полномочиями по осуществлению надзора за соблюдением банками, а также коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.
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