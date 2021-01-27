Верховная Рада поддержала законопроект №4241, который защитит украинцев от коллекторов. Голосование состоялось в первом чтении.

Источник: 24 канал

За соответствующее решение проголосовали 355 нардепов во время заседания Верховной Рады 27 января.

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Что предусматривает законопроект

Законопроект должен защитить права потребителей-должников и ограничить доступа к рынку потенциально недобросовестных коллекторов.

Согласно проекту, урегулирование просроченной задолженности – это мероприятия, направленные на погашение во внесудебном порядке задолженности потребителя, который просрочил выполнение денежного обязательства.

Законопроект предлагает установить определенные требования к кредитодателям и коллекторам при урегулировании просроченной задолженности, а именно:

соблюдать требования к этическому поведению и правила взаимодействия с должником;

и правила взаимодействия с должником; информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности или об отступлении требований новому кредитору;

заключать договоры только с юридическими лицами , включенными в Реестр коллекторских компаний;

, включенными в Реестр коллекторских компаний; сообщить Национальный банк Украины о заключении договора с коллекторской компанией;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений;

и давать рекомендации по устранению нарушений; обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения требований к этическому поведению (2 и более раз в год).

Согласно закону, Нацбанк должны наделить полномочиями по осуществлению надзора за соблюдением банками, а также коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.