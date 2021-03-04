Рада проголосовала за закон против дискриминации в рекламе
Народные депутаты сделали первый шаг для усиления ответственности за дискриминационную и сексистскую рекламу. Речь идет о тех рекламных материалах, которые дискриминируют людей по признаку пола.
Источник:24 канал
Такую инициативу поддержали 266 депутатов, против 3, не голосовали 50 нардепов. Чтобы законопроект №3427 вступил в силу, за него должны проголосовать во втором чтении.
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Законопроект против дискриминации в рекламе
В пояснительной записке авторы отметили: целесообразность внесения соответствующих изменений поддерживает Министерство социальной политики. Новая норма позволит обеспечить равные права и возможности женщин и мужчин.
Дискриминационной рекламой по признаку пола является реклама, которая содержит утверждение и / или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде превосходства одного пола над другим,
– говорится в законопроекте.
К дискриминационной рекламе по признаку пола отнесут промоматериалы, которые:
- унижают достоинство человека по признаку пола,
- демонстрируют насилие по признаку пола,
- содержат изображения тела исключительно как сексуального объекта для привлечения внимания потребителя
- имеют намеки на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту.
Что меняет этот законопроект?
- определяет понятие "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола",
- ужесточает ответственность за нарушение законодательства о рекламе;
- усиливает защиты прав потребителей рекламы.
Как голосовали депутаты за закон против дискриминационной рекламы
- "Слуга народа" – 191 депутат;
- ОПЗЖ – 2 депутата (Павленко и Славицкая);
- ЕС – 22 (воздержался Кубов);
- "Батькивщина" – 2 (Ивченко и Шкрум);
- "За майбутнє" – 7;
- "Доверие" – 18;
- "Голос" – 16.
Дискриминационная реклама: примеры, которые возмутили сеть
- Киевская пельменная шокировала пользователей рекламой со слоганом "только не на лицо". В официальном инстаграм-аккаунте заведение опубликовал фото с девушкой, которая с закрытыми глазами якобы пытается съесть пельмень, когда ее за волосы держит мужская рука, а на лице у нее белое вещество.
- Подобную реакцию вызвала реклама киевской перепички. На фото обнаженные девушки позируют с киевской перепичкой, которая закрывает интимные места. Фото сопровождают и соответствующие эротические подписи.
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