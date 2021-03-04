Народные депутаты сделали первый шаг для усиления ответственности за дискриминационную и сексистскую рекламу. Речь идет о тех рекламных материалах, которые дискриминируют людей по признаку пола.

Такую инициативу поддержали 266 депутатов, против 3, не голосовали 50 нардепов. Чтобы законопроект №3427 вступил в силу, за него должны проголосовать во втором чтении.

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Законопроект против дискриминации в рекламе

В пояснительной записке авторы отметили: целесообразность внесения соответствующих изменений поддерживает Министерство социальной политики. Новая норма позволит обеспечить равные права и возможности женщин и мужчин.

Дискриминационной рекламой по признаку пола является реклама, которая содержит утверждение и / или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде превосходства одного пола над другим,

– говорится в законопроекте.

К дискриминационной рекламе по признаку пола отнесут промоматериалы, которые:

унижают достоинство человека по признаку пола,

демонстрируют насилие по признаку пола,

содержат изображения тела исключительно как сексуального объекта для привлечения внимания потребителя

имеют намеки на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту.

Что меняет этот законопроект?

определяет понятие "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола",

ужесточает ответственность за нарушение законодательства о рекламе;

усиливает защиты прав потребителей рекламы.

Как голосовали депутаты за закон против дискриминационной рекламы

"Слуга народа" – 191 депутат;

ОПЗЖ – 2 депутата (Павленко и Славицкая);

ЕС – 22 (воздержался Кубов);

"Батькивщина" – 2 (Ивченко и Шкрум);

"За майбутнє" – 7;

"Доверие" – 18;

"Голос" – 16.

Отметим: против проголосовали всего три депутата и все они из "ОПЗЖ": Сергей Дунаев, Анатолий Бурмич и Илья Кива. Последний, кстати, неоднократно попадал в секситские скандалы из-за своих высказываний.

Верховна Рада #Рада9 прийняла за основу #ЗП3427 «Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі» ️https://t.co/zzQMNtNY7B pic.twitter.com/jrP28Y7ezw — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 4, 2021

Дискриминационная реклама: примеры, которые возмутили сеть