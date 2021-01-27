Верховная Рада 27 января приняла за основу законопроекты № 4278 и № 4279. Они предусматривают изменение правил налогообложения для международных почтовых отправлений.

Источник: 24 канал

Законопроект №4278 направлен на снижение налога на посылки из-за рубежа путем увеличения безналогового лимита со 100 до 150 евро.

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Согласно законопроекту, налог на добавленную стоимость будет начисляться, если стоимость товаров в посылке составляет более 150 евро. Соответственно, если сумма заказа не превышает 150 евро, то налог не взимается.

Обратите внимание! Ранее порог также составлял 150 евро, но его сменили 1 июля 2019 года. С тех пор украинцы начали платить налог за посылки, стоимость которых превышает 100 евро.

Кроме того, парламентарии 27 января проголосовали за законопроект № 4279, которым планируется изменить Таможенный кодекс.

Законопроект предлагает