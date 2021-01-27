Рада поддержала закон об уменьшении налога на международные посылки: что изменится
Верховная Рада 27 января приняла за основу законопроекты № 4278 и № 4279. Они предусматривают изменение правил налогообложения для международных почтовых отправлений.
Источник: 24 канал
Законопроект №4278 направлен на снижение налога на посылки из-за рубежа путем увеличения безналогового лимита со 100 до 150 евро.
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Согласно законопроекту, налог на добавленную стоимость будет начисляться, если стоимость товаров в посылке составляет более 150 евро. Соответственно, если сумма заказа не превышает 150 евро, то налог не взимается.
Кроме того, парламентарии 27 января проголосовали за законопроект № 4279, которым планируется изменить Таможенный кодекс.
Законопроект предлагает
- Документ предлагает увеличить необлагаемую стоимость ввезенных на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях в адрес получателя со 100 до 150 евро.
- Предлагается также определить ответственными за начисление и уплату в бюджет налога оператора почтовой связи и экспресс-перевозчика, если они осуществляют декларирование таких товаров путем представления реестров (временных и/или дополнительных).
- Законопроект предлагает установить возможность отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.
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