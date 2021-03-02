Рада поддержала совершенствование функций старост
Верховная рада 2 марта приняла в первом чтении законопроект №4535. Им предлагают урегулировать вопрос статуса старост, в частности разрешить их в городах.
Источник:Верховная Рада
За соответствующее решение проголосовали 273 депутата. Парламент также поддержал сокращение сроков на подачу поправок ко второму чтению этого законопроекта.
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Что известно о законопроекте о функциях старост
Целью документа является совершенствование правового регулирования института старост для дальнейшего его развития. Им предлагают предоставить возможность городам и административным центрам иметь старост.
Детали законопроекта
- Предусматривает внедрение правового регулирования вопроса создания старостинских округов и возможность утверждения "Положения о старостах" соответствующими местными советами.
- Планируют разрешить проводить общественное обсуждение кандидатур на должность старосты с жителями перед внесением на рассмотрение совета. Это означает, что общественные обсуждения станут обязательными.
- В некоторых крупных общинах с более полусотней населенных пунктов предлагают снять норму об обязательности вхождения старосты в состав исполнительного комитета. В то же время он будет получать гарантированное право на участие и выступление на заседаниях совета, исполкома и других органов совета.
- По решению органа местного самоуправления, за старостой будут закрепляться отдельные задачи администратора Центра предоставления административных услуг.
- Новосозданные общины смогут создавать старостинские округи, в состав которых будут входить села, поселки и города, которые не являются административными центрами общины.
- Предлагают прекращать полномочия людей, которые выполняли обязанности старосты в старостинском округе со дня приобретения полномочий лицом, избранным образованной территориальной общиной. Документом также исключается статья о досрочном прекращении полномочий старосты.
- Староста должен будет работать в совете общины на постоянной основе и не сможет совмещать служебную деятельность с другой работой (кроме преподавательской или научной работы), заниматься предпринимательской деятельностью и получать от этого прибыль.
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