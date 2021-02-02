Рада поддержала санкции против Никарагуа за "консульство" в Крыму
Верховная Рада 2 февраля поддержала введение санкций против Республики Никарагуа. Соответствующий указ в парламент подал президент Владимир Зеленский.
Источник: Верховная Рада
Ранее на необходимости введения санкций против Никарагуа подчеркивало Министерство иностранных дел Украины.
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Утвердить решение СНБО от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Республике Никарагуа", введенное в действие указом президента,
– говорится в сообщении.
Почему против Никарагуа ввели санкции
- Государство в Центральной Америке первым официально признало оккупацию Россией территорий Украины.
- В оккупированном Симферополе даже создали первое дипломатическое представительство и назначили "почетного консула".
- На такую "должность" избрали одиозного экс-представителя президента России Владимира Путина Олега Белавенцева.
- Кстати, в 2014 году он призвал украинских военных перейти на сторону России и сдать оккупантам оружие и боеприпасы.
- На церемонию открытия так называемого "консульства" приехала госпожа посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.
- Заметим, Никарагуа регулярно отказывается голосовать за резолюцию ООН о признании России страной-оккупантом.
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