Верховная Рада 2 февраля поддержала введение санкций против Республики Никарагуа. Соответствующий указ в парламент подал президент Владимир Зеленский.

Источник: Верховная Рада

Ранее на необходимости введения санкций против Никарагуа подчеркивало Министерство иностранных дел Украины.

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Утвердить решение СНБО от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Республике Никарагуа", введенное в действие указом президента,

– говорится в сообщении.

Почему против Никарагуа ввели санкции

Государство в Центральной Америке первым официально признало оккупацию Россией территорий Украины.

В оккупированном Симферополе даже создали первое дипломатическое представительство и назначили "почетного консула".

На такую "должность" избрали одиозного экс-представителя президента России Владимира Путина Олега Белавенцева.

Кстати, в 2014 году он призвал украинских военных перейти на сторону России и сдать оккупантам оружие и боеприпасы.

На церемонию открытия так называемого "консульства" приехала госпожа посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

Заметим, Никарагуа регулярно отказывается голосовать за резолюцию ООН о признании России страной-оккупантом.

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