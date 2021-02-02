Рада поддержала перезагрузку третейских судов: что изменится
Верховная Рада одобрила за основу законопроект №3411, которым хотят усовершенствовать создание и деятельность третейских судов.
Источник: 24 канал
Парламентарии во время заседания 2 февраля приняли закон за основу. Законопроект поддержали 227 нардепов.
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Что предусматривает закон
- Он предлагает ужесточить требования к организациям, при которых могут функционировать постоянные третейские суды, и расширить полномочия органов третейского самоуправления.
- Документ предлагает изменить порядок государственной регистрации третейских судов. Планируется, что именно Министерство юстиции станет единственным субъектом государственной регистрации третейских судов.
- Планируется расширить подчиненность дел, которые могут рассматривать третейские суды. Им хотят дать право рассматривать споры по делам о недвижимом имуществе.
Заметим, что ранее глава Минюста Денис Малюська отмечал, что принятие закона должно способствовать уменьшению нагрузки на суды и повышению качества осуществления правосудия.
Что такое третейский суд
- Это – негосударственный независимый орган, который создается по соглашению или соответствующему решению заинтересованных физических или юридических лиц для разрешения споров, возникающих из гражданских и хозяйственных правоотношений.
- Как поясняет SmartTender, в процессе третейского судопроизводства две стороны (истец и ответчик) доверяют разрешению спора третьей стороне (третейским судьям).
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