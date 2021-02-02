Верховная Рада одобрила за основу законопроект №3411, которым хотят усовершенствовать создание и деятельность третейских судов.

Источник: 24 канал

Парламентарии во время заседания 2 февраля приняли закон за основу. Законопроект поддержали 227 нардепов.

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Он предлагает ужесточить требования к организациям, при которых могут функционировать постоянные третейские суды, и расширить полномочия органов третейского самоуправления. Документ предлагает изменить порядок государственной регистрации третейских судов. Планируется, что именно Министерство юстиции станет единственным субъектом государственной регистрации третейских судов. Планируется расширить подчиненность дел, которые могут рассматривать третейские суды. Им хотят дать право рассматривать споры по делам о недвижимом имуществе.

Заметим, что ранее глава Минюста Денис Малюська отмечал, что принятие закона должно способствовать уменьшению нагрузки на суды и повышению качества осуществления правосудия.

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