Стали известны имена всех, кто погиб в ужасном пожаре, вспыхнувшем в инфекционной больнице Запорожья в ночь на 4 февраля. В Верховной Раде погибших почтили минутой молчания.

Источник: 24 канал

Глава Министерства здравоохранения 5 февраля во время часа вопросов к правительству в Раде назвал имена всех жертв пожара в больнице Запорожья. Максим Степанов попросил почтить их память.

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В ужасном пожаре в больнице погибли

Глива Ольга;

Захаров Александр;

Поплавка Валентина;

Вагина Майя.

Степанов рассказал, что 26-летняя Ольга Глива была врачом-анестезиологом, работала в Запорожской областной инфекционной клинической больнице. В 2020 году с отличием окончила интернатуру Запорожского государственного медунивеситета. Девушка до последнего боролась за жизнь пациентов.

Остальные трое погибших в пожаре были пациентами больницы.

Глава Минздрава попросил народных депутатов минутой молчания почтить всех жертв этой ужасной трагедии, а также всех врачей, которые погибли, борясь за жизнь больных.

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