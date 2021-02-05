Известны имена всех жертв пожара в Запорожье: Рада почтила их минутой молчания
Стали известны имена всех, кто погиб в ужасном пожаре, вспыхнувшем в инфекционной больнице Запорожья в ночь на 4 февраля. В Верховной Раде погибших почтили минутой молчания.
Источник: 24 канал
Глава Министерства здравоохранения 5 февраля во время часа вопросов к правительству в Раде назвал имена всех жертв пожара в больнице Запорожья. Максим Степанов попросил почтить их память.
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В ужасном пожаре в больнице погибли
- Глива Ольга;
- Захаров Александр;
- Поплавка Валентина;
- Вагина Майя.
Степанов рассказал, что 26-летняя Ольга Глива была врачом-анестезиологом, работала в Запорожской областной инфекционной клинической больнице. В 2020 году с отличием окончила интернатуру Запорожского государственного медунивеситета. Девушка до последнего боролась за жизнь пациентов.
Остальные трое погибших в пожаре были пациентами больницы.
Глава Минздрава попросил народных депутатов минутой молчания почтить всех жертв этой ужасной трагедии, а также всех врачей, которые погибли, борясь за жизнь больных.
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Пожар в больнице Запорожья: основное
- В ночь на 4 февраля в реанимационном отделении Запорожской областной инфекционной больницы вспыхнул пожар.
- Возгорание началось в одной из палат на первом этаже. Спасатели выносили оттуда пациентов на руках.
- По предварительной информации, там мог взорваться аппарат искусственной вентиляции легких.
- Глава Минздрава Максим Степанов посетил место трагедии. По его словам, спасти погибших было "почти невозможно".
- Правоохранители уже задержали ответственного за противопожарную безопасность в больнице, где произошла трагедия.
- Родственникам 4 жертв возгорания пообещали выплатить по 50 тысяч гривен.
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