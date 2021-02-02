Верховная Рада установила 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Соответствующее постановление поддержали 344 народных депутата.

Источник: 24 канал

Во время голосования за документ в целом не было тех, кто был бы против или воздержался. Постановление вступает в силу со дня его принятия, 2 февраля.

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Авторы постановления объяснили, что его принятие создаст благоприятные условия для реализации государственной политики национальной памяти по чествованию подвига украинцев.

Они, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны,

– подчеркнули в пояснительной записке.

И заметили, что в Украине помощь евреям была гораздо опаснее по сравнению с другими местами оккупированной Европы. Ведь нацисты обычно наказывали целые семьи, а не только одного человека.

Что предусматривает постановление

Согласно документу, 14 мая будет Днем памяти украинцев, которые спасали евреев от Холокоста. Органам исполнительной власти предоставили рекомендации относительно его празднования.

Минкульту:

рекомендовали обеспечить создание списка тех, кто помогал евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны;

этим займется Украинский институт национальной памяти с привлечением институтов НАН Украины.

МОН:

рекомендовали включать темы, посвященные этому Дню, в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.

Справка. Мероприятия, предусмотренные постановлением, будут финансировать в пределах бюджетных ассигнований, выделенных соответствующим министерствам госбюджетом Украины.