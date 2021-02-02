Ни единого "против": Рада почтила украинцев, которые спасали евреев от Холокоста
Верховная Рада установила 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Соответствующее постановление поддержали 344 народных депутата.
Источник: 24 канал
Во время голосования за документ в целом не было тех, кто был бы против или воздержался. Постановление вступает в силу со дня его принятия, 2 февраля.
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Авторы постановления объяснили, что его принятие создаст благоприятные условия для реализации государственной политики национальной памяти по чествованию подвига украинцев.
Они, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны,
– подчеркнули в пояснительной записке.
И заметили, что в Украине помощь евреям была гораздо опаснее по сравнению с другими местами оккупированной Европы. Ведь нацисты обычно наказывали целые семьи, а не только одного человека.
Что предусматривает постановление
Согласно документу, 14 мая будет Днем памяти украинцев, которые спасали евреев от Холокоста. Органам исполнительной власти предоставили рекомендации относительно его празднования.
Минкульту:
- рекомендовали обеспечить создание списка тех, кто помогал евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны;
- этим займется Украинский институт национальной памяти с привлечением институтов НАН Украины.
МОН:
- рекомендовали включать темы, посвященные этому Дню, в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.
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