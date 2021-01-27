Рада намерена усовершенствовать разведывательные мероприятия, на которые нужно разрешение суда
Верховная Рада приняла в первом чтении и взяла за основу законопроект, который должен усовершенствовать механизмы деятельности разведывательных органов.
Источник: 24 канал
Рассмотрели документ парламентарии 27 января. В итоге 240 парламентариев его поддержали.
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Подробнее о проекте закона
Полное его название – "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О разведке". На сайте Верховной Рады его зарегистрировали под номером 2415.
Целью принятия законопроекта является совершенствование правовых основ обеспечения проведения разведывательными органами соответствующих мер. Речь идет о тех разведывательных мероприятиях, которые проводят на основании решения суда.
Законопроект предусматривает изменения в закон"О судоустройстве и статусе судей". А тот, со своей стороны, должен уточнить, что при рассмотрении дел ход судебного процесса фиксируют с помощью технических средств. Кроме установленных законом случаев.
Также закон предлагает отнести к полномочиям председателя апелляционного суда осуществление полномочий уполномоченного судьи. Говорится и о назначении судей (из числа судей апелляционного суда) для осуществления таких полномочий.
Что позволит принятие законопроекта:
- Усовершенствовать механизмы деятельности разведывательных органов Украины,
- Создать правовые основы для рассмотрения судом ходатайств о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.
- Последнее, со своей стороны, окажет положительное влияние на эффективность и оперативность выполнения указанными органами возложенных на них задач.
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Что этому предшествовало
- Вышеупомянутый законопроект разработан с целью реализации положений Национальной разведывательной программы на 2016 – 2020 годы в части совершенствования механизмов деятельности разведывательных органов Украины.
- Закон "о разведке" вступил в силу 24 октября 2020 года. Верховная Рада приняла его 17 сентября, а президент Владимир Зеленский подписал 21 октября.
- В ЕС, НАТО и США приветствовали принятие в Украине закона "О разведке".
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