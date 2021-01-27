Верховная Рада приняла в первом чтении и взяла за основу законопроект, который должен усовершенствовать механизмы деятельности разведывательных органов.

Источник: 24 канал

Рассмотрели документ парламентарии 27 января. В итоге 240 парламентариев его поддержали.

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Подробнее о проекте закона

Полное его название – "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О разведке". На сайте Верховной Рады его зарегистрировали под номером 2415.

Целью принятия законопроекта является совершенствование правовых основ обеспечения проведения разведывательными органами соответствующих мер. Речь идет о тех разведывательных мероприятиях, которые проводят на основании решения суда.

Законопроект предусматривает изменения в закон"О судоустройстве и статусе судей". А тот, со своей стороны, должен уточнить, что при рассмотрении дел ход судебного процесса фиксируют с помощью технических средств. Кроме установленных законом случаев.

Также закон предлагает отнести к полномочиям председателя апелляционного суда осуществление полномочий уполномоченного судьи. Говорится и о назначении судей (из числа судей апелляционного суда) для осуществления таких полномочий.

Что позволит принятие законопроекта:

Усовершенствовать механизмы деятельности разведывательных органов Украины,

Создать правовые основы для рассмотрения судом ходатайств о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Последнее, со своей стороны, окажет положительное влияние на эффективность и оперативность выполнения указанными органами возложенных на них задач.

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Что этому предшествовало