Представители "Слуги народа" надеются, что уже в начале следующей сессии удастся принять закон об урегулировании дистанционной работы. За законопроект в первом чтении голосовали еще 3 ноября.

До 30% работников в Украине уже работают дистанционно

Законопроект № 4051, который регулирует вопросы дистанционной работы и работы дома, должны принять во втором чтении и в целом. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа", руководитель комитета по вопросам соцполитики и защиты ветеранов Галина Третьякова, информирует Интерфакс-Украина.

Ранее Рада одобрила закон о дистанционной работе за основу: что он предусматривает

Таких названий и таких видов работы в Украине вообще не было. Табличка была принята ко второму чтению неделю назад в комитете. Сейчас она проходит последнюю ревизию в юридическом департаменте и у литредакторов. Думаю, что в течение максимум месяца она появиться на сайте Верховной Рады,

– рассказала Третьякова.

Нардеп отметила, что по данным Федерации работодателей Украины, до 30% работников в условиях пандемии работают на дому или дистанционно. Именно поэтому, говорят в парламенте, необходимо урегулировать взаимоотношения на законодательном уровне.

В первом чтении инициативу поддержали 311 парламентариев

Отметим, что в первом чтении парламент рассматривал законопроект №4051 3 ноября. Инициативу поддержали 311 нардепов.

Что предусматривает законопроект о дистанционной работе: