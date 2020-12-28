Рада планирует юридически урегулировать дистанционную работу: о чем говорится
Представители "Слуги народа" надеются, что уже в начале следующей сессии удастся принять закон об урегулировании дистанционной работы. За законопроект в первом чтении голосовали еще 3 ноября.
До 30% работников в Украине уже работают дистанционно
Законопроект № 4051, который регулирует вопросы дистанционной работы и работы дома, должны принять во втором чтении и в целом. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа", руководитель комитета по вопросам соцполитики и защиты ветеранов Галина Третьякова, информирует Интерфакс-Украина.
Ранее Рада одобрила закон о дистанционной работе за основу: что он предусматривает
Таких названий и таких видов работы в Украине вообще не было. Табличка была принята ко второму чтению неделю назад в комитете. Сейчас она проходит последнюю ревизию в юридическом департаменте и у литредакторов. Думаю, что в течение максимум месяца она появиться на сайте Верховной Рады,
– рассказала Третьякова.
Нардеп отметила, что по данным Федерации работодателей Украины, до 30% работников в условиях пандемии работают на дому или дистанционно. Именно поэтому, говорят в парламенте, необходимо урегулировать взаимоотношения на законодательном уровне.
В первом чтении инициативу поддержали 311 парламентариев
Отметим, что в первом чтении парламент рассматривал законопроект №4051 3 ноября. Инициативу поддержали 311 нардепов.
Что предусматривает законопроект о дистанционной работе:
- Дистанционную работу можно совмещать с работой в офисе.
- При этом работник может выполнять работу где угодно, иметь собственный график, но быть обеспеченным необходимым оборудованием и программами.
- Работник может работать удаленно до 2 месяцев в случае дискриминации в офисе.
- Четко разграничены понятия дистанционной и надомной работы.
- Надомная работа предполагает, что человек работает по графику компании, но вне офиса в четко зафиксированном месте. Работодатель обеспечивает всеми необходимыми для работы техническими средствами. Изменить место надомной работы можно только с согласия руководства.
- Проект также делает возможным гибкий график работы, если на это соглашаются работники и предприятие.
- Кроме того, работнику, у которого есть ребенок в возрасте до 3 лет, или который ухаживает за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, дается возможность выполнять свою работу на условиях дистанционности.
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