Верховная Рада планирует провести в пятницу, 19 марта, внеочередное пленарное заседание. На нем хотят внести изменения в календарный план пятой сессии.

О внеочередном заседании народных депутатов сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Рада соберется 19 марта еще и вне очереди

По словам председателя Рады 18 марта во время совещания с председателями депутатских фракций и групп достигли консенсуса касательно пленарного дня 19 марта.

Мы работаем без перерыва с 12:00 до 12:30, после этого с 12:30 до 13:00 зачитывает запросы Елена Кондратюк (заместитель спикера – 24 канал), далее планируется внеочередное заседание по изменению календарного плана Верховной Рады,

– сообщил Разумков.

Напомним, накануне стало известно, что из-за локдауна в Киеве народные депутаты могут не собираться на очередные пленарные заседания.

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