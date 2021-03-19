Рада планирует 19 марта провести внеочередное заседание, – Разумков
Верховная Рада планирует провести в пятницу, 19 марта, внеочередное пленарное заседание. На нем хотят внести изменения в календарный план пятой сессии.
Источник:24 канал
О внеочередном заседании народных депутатов сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.
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Рада соберется 19 марта еще и вне очереди
По словам председателя Рады 18 марта во время совещания с председателями депутатских фракций и групп достигли консенсуса касательно пленарного дня 19 марта.
Мы работаем без перерыва с 12:00 до 12:30, после этого с 12:30 до 13:00 зачитывает запросы Елена Кондратюк (заместитель спикера – 24 канал), далее планируется внеочередное заседание по изменению календарного плана Верховной Рады,
– сообщил Разумков.
Напомним, накануне стало известно, что из-за локдауна в Киеве народные депутаты могут не собираться на очередные пленарные заседания.
Локдаун в Киеве на заседании Рады: что известно
- В Киеве с 20 марта усиливают карантин. Продолжатся новые ограничения 3 недели – до 9 апреля включительно.
- Накануне глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что руководители политических сил в парламенте уже договорились не проводить пленарных заседаний. Однако окончательное решение будет 19 марта.
- Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент сейчас не может изменить режим работы. Сейчас работа Рады заблокирована из-за рассмотрения поправок в законопроекты по земельному рынку.
- О том, что парламент доработает последний день 19 марта ранее сообщала и нардеп Ирина Верещук. Однако она пояснила: следующая неделя – работа в регионах, причина не в локдауне.
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