Верховна Рада 2 лютого підтримала введення санкцій проти Республіки Нікарагуа. Відповідний указ у парламент подав президент Володимир Зеленський.

Джерело: Верховна Рада

Раніше на необхідності введення санкцій проти Нікарагуа наголошувало Міністерство закордонних справ України.

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Затвердити рішення РНБО від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до Республіки Нікарагуа", введене в дію указом президента,

– мовиться у повідомленні.

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