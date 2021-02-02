Рада підтримала санкції проти Нікарагуа за "консульство" в Криму
Верховна Рада 2 лютого підтримала введення санкцій проти Республіки Нікарагуа. Відповідний указ у парламент подав президент Володимир Зеленський.
Джерело: Верховна Рада
Раніше на необхідності введення санкцій проти Нікарагуа наголошувало Міністерство закордонних справ України.
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Затвердити рішення РНБО від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до Республіки Нікарагуа", введене в дію указом президента,
– мовиться у повідомленні.
Чому проти Нікарагуа ввели санкції
- Держава у Центральній Америці першою офіційно визнала окупацію Росією територій України.
- В окупованому Сімферополі навіть створили перше дипломатичне представництво та призначили "почесного консула".
- На таку "посаду" обрали одіозного експредставника президента Росії Володимира Путіна Олега Бєлавенцева.
- До речі, у 2014 році він закликав українських військових перейти на бік Росії та здати окупантам зброю та боєприпаси.
- На церемонію відкриття так званого "консульства" приїхала пані посол Нікарагуа в Росії Альба Асусена Торрес.
- Зауважимо, Нікарагуа регулярно відмовляється голосувати за резолюцію ООН щодо визнання Росії країною-окупантом.
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