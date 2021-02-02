Рада підтримала перезавантаження третейських судів: що зміниться
Верховна Рада схвалила за основу законопроект №3411, яким хочуть удосконалити створення і діяльність третейських судів.
Джерело: 24 канал
Парламентарі під час засідання 2 лютого ухвалили закон за основу. Законопроєкт підтримали 227 нардепів.
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Що передбачає закон
- Він пропонує посилити вимоги до організацій, при яких можуть функціонувати постійні третейські суди, і розширити повноваження органів третейського самоврядування.
- Документ пропонує змінити порядок державної реєстрації третейських судів. Планується, що саме Міністерство юстиції стане єдиним суб'єктом державної реєстрації третейських судів.
- Планується розширити підпорядкованість справ, які можуть розглядати третейські суди. Їм хочуть дати право розглядати спори у справах про нерухоме майно.
Зауважимо, що раніше глава Мін'юсту Денис Малюська відзначав, що ухвалення закону має сприяти зменшенню навантаження на суди та підвищенню якості здійснення правосуддя.
Що таке третейський суд
- Це – недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних або юридичних осіб для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.
- Як пояснює SmartTender, в процесі третейського судочинства дві сторони (позивач і відповідач) довіряють розв'язання суперечки третій стороні (третейським суддям).
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