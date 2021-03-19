Рада отменила заседание на время локдауна в Киеве
Нардепы решили приостановить пленарные заседания Верховной Рады. Все из-за введения строгого карантина в столице.
Источник:24 канал
Народные избранники поддержали соответствующий проект постановления. "За" проголосовали 298 нардепов.
Напомним, В Киеве с 20 марта вводят локдаун: что закроют
Сессии не будут проводить
Важно заметить: Верховная Рада не уходит на каникулы и не останавливает свою работу полностью. Неделя с 29 марта по 2 апреля будет выделена на работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях.
По календарному плану именно эта неделя должна была быть посвящена сессионным заседаниям.
Ранее в Верховной Раде были два противоположных мнения относительно того, будут ли идти депутаты на каникулы. Например, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказывал, что он не видит оснований, почему Верховная Рада должна отменить заседание.
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент сейчас не может изменить режим работы. Он отметил, что сейчас работа Рады заблокирована из-за рассмотрения правок в законопроекты относительно земельного рынка.
Локдаун в Киеве: главное
- В Киеве с 20 марта ужесточают ограничения.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, вынуждены это сделать из-за стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом.
- В Киеве запретят: работу учреждений культуры, ТРЦ, массовые мероприятия.
- Рестораны и кафе будут работать только на вынос, а фитнес-центры и салоны красоты по предварительной записи и без групповых занятий.
- Продлятся новые ограничения 3 недели: до 9 апреля включительно.
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