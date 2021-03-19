Нардепы решили приостановить пленарные заседания Верховной Рады. Все из-за введения строгого карантина в столице.

Народные избранники поддержали соответствующий проект постановления. "За" проголосовали 298 нардепов.

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Сессии не будут проводить

Важно заметить: Верховная Рада не уходит на каникулы и не останавливает свою работу полностью. Неделя с 29 марта по 2 апреля будет выделена на работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях.

По календарному плану именно эта неделя должна была быть посвящена сессионным заседаниям.

Верховна Рада #Рада9 прийняла Постанову «Про внесення змін до календарного плану проведення п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання», згідно з якою тиждень з 29 березня по 2 квітня передбачена робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (групах) pic.twitter.com/pGh1a9cEfk — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 19, 2021

Ранее в Верховной Раде были два противоположных мнения относительно того, будут ли идти депутаты на каникулы. Например, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказывал, что он не видит оснований, почему Верховная Рада должна отменить заседание.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент сейчас не может изменить режим работы. Он отметил, что сейчас работа Рады заблокирована из-за рассмотрения правок в законопроекты относительно земельного рынка.

Отметим. 19 марта Киев оказался в красной зоне карантина по показателям Минздрава. Впрочем, новые более строгие ограничения в городе ввели за день до того, как список красных зон обновили.

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