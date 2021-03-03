Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об исчислении времени на территории Украины. Если документ примут в целом, украинцам больше не нужно будет переводить часы на летнее и зимнее время.

Голосование за документ состоялось 3 марта. Во время его обсуждения спикеры отмечали, что в Украине должно быть только одно время – украинское. Ведь так будет гораздо удобнее. Противники же высказывались, что есть более насущные вопросы. Кроме того, отмечали, что это повлияет на здоровье.

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