Рада сделала первый шаг к отмене перехода на летнее и зимнее время
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об исчислении времени на территории Украины. Если документ примут в целом, украинцам больше не нужно будет переводить часы на летнее и зимнее время.
Источник:24 канал
Голосование за документ состоялось 3 марта. Во время его обсуждения спикеры отмечали, что в Украине должно быть только одно время – украинское. Ведь так будет гораздо удобнее. Противники же высказывались, что есть более насущные вопросы. Кроме того, отмечали, что это повлияет на здоровье.
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Детали
- За проголосовали 247 народных избранников.
- Против – 4 парламентария.
- Воздержались 86.
- Не голосовали 36.
- Всего участие в голосовании приняли 373 нардепа.
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