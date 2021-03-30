Разрисованные стены и выбитые окна: Рада осудила события во время протеста за Стерненко
Верховная Рада осудила акцию протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта. Тогда митингующие разрисовали стены Офиса Президента и выбили стекла.
Источник:24 канал
Соответствующий законопроект № 5295 поддержали 237 нардепов. Перед голосованием в Раде были длительные и громкие дискуссии.
Кстати Художественная галерея хочет выкупить разрисованные двери из Офиса Президента
Что предусматривает законопроект
- Совет в течение 3 дней должен передать государственному управлению делами информацию о размере ущерба, который нанесли здания, порядка и источника финансирования реставрации.
- Когда установят причастных к акции, должны принять меры для возмещения имущественного ущерба.
- Кроме того, должны обеспечить быстрое и беспристрастное расследование событий и дать юридическую оценку.
- Также планируют изучить обстоятельства протеста и причастность к этому политических партий или связанных с ними лиц.
Нардепы убеждают, что реализация законопроекта будет способствовать защите права человека на неприкосновенность и безопасность, а также – сохранению основ демократии.
Протест за Стерненко на Банковой: что надо знать
- Под Офисом Президента 20 марта состоялась акция протеста в поддержку Стерненко. Сначала демонстрация была мирной, но потом переросла в беспорядки.
- Некоторые митингующие разрисовали здание ОП, повредили двери и выбили окна.
- У Зеленского утверждают, что акция нанесла ущерб на 2 миллиона гривен.
- Кстати, разрисованные двери ОП хочет выкупить художественная галерея как арт-объект.
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