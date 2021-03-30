Верховная Рада осудила акцию протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта. Тогда митингующие разрисовали стены Офиса Президента и выбили стекла.

Соответствующий законопроект № 5295 поддержали 237 нардепов. Перед голосованием в Раде были длительные и громкие дискуссии.

Кстати Художественная галерея хочет выкупить разрисованные двери из Офиса Президента

Что предусматривает законопроект

Совет в течение 3 дней должен передать государственному управлению делами информацию о размере ущерба, который нанесли здания, порядка и источника финансирования реставрации.

Когда установят причастных к акции, должны принять меры для возмещения имущественного ущерба.

Кроме того, должны обеспечить быстрое и беспристрастное расследование событий и дать юридическую оценку.

Также планируют изучить обстоятельства протеста и причастность к этому политических партий или связанных с ними лиц.

Нардепы убеждают, что реализация законопроекта будет способствовать защите права человека на неприкосновенность и безопасность, а также – сохранению основ демократии.

Протест за Стерненко на Банковой: что надо знать

Под Офисом Президента 20 марта состоялась акция протеста в поддержку Стерненко. Сначала демонстрация была мирной, но потом переросла в беспорядки.

Некоторые митингующие разрисовали здание ОП, повредили двери и выбили окна.

У Зеленского утверждают, что акция нанесла ущерб на 2 миллиона гривен.

Кстати, разрисованные двери ОП хочет выкупить художественная галерея как арт-объект.

Обратите внимание! Люди выходят на протесты в поддержку Стерненко, потому что его приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы. Дело касается похищения экс-депутата райсовета Сергея Щербича с целью завладения его деньгами – 300 гривнами.

Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала