Верховная Рада 30 марта собралась на три внеочередные заседания. Среди вопросов в фокусе нардепов: осуждение событий под ОП 20 марта, выплата ФЛП 8 тысяч на время карантина и усиление ответственности за уклонение от призыва. Также нардепы намерены заслушать доклад Руслана Хомчака относительно обострения на Донбассе.

За один день нардепы планируют провести 3 внеочередных заседания. Одно из них созвал президент, другое – инициатива 156 нардепов. Начала работу Рада в 13:00: после одного внеочередного, по плану, сразу же должно начаться следующее.

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Заседание Рады 30 марта

Нардепы рассмотрят ряд важных социально-экономических инициатив и некоторые резонансные вопросы. Всего на заседаниях депутаты должны рассмотреть 19 законодательных инициатив.

Из-за локдауна в Киеве пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля отменили. На этой неделе депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях. Впрочем, это не помешало им собраться на внеочередную сессию.

Вопросы, которые в частности будут рассматривать нардепы:

1. Рада хочет усилить ответственность за уклонение от армии. Кроме того, согласно законопроекту №3553, который есть в повестке дня, можно будет за сутки призывать резервистов в случае обострения на Донбассе.

2. Нардепы собираются поддержать закон о выплате ФЛП 8 тысяч гривен помощи на карантине. Соответствующий законопроект №5300 подало правительство.

3. Рада хочет осудить события, произошедшие 20 марта 2021 года под Офисом Президента. Законопроект №5295 внесли 130 народных депутатов.

Напомним. Речь идет о протесте 20 марта в Киеве. Активисты пришли под Офис Президента с требованием освободить Сергея Стерненко. Акция переросла в беспорядки: окна в здании ОП разбили, а само разрисовали краской и баллончиками.

4. Парламент назначит выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года согласно законопроекту №5292. Кроме того, другими документами планируют прекратить полномочия нардепов Александра Скичко и Игоря Колихаева. Первый стал главой Черкасской ОГА, а второй – мэром Херсона.

Также народные депутаты планируют заслушать главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Он может доложить об обострении ситуации на Донбассе.

Внеочередное заседание Верховной Рады: смотрите онлайн-трансляцию