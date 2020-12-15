15 декабря стартует последняя пленарная неделя Верховной Рады в 2020 году. А нардепы до сих пор так и не рассмотрели ряд важных законопроектов. Какие вопросы парламент рассмотрит на заседании во вторник – читайте далее.

Повестку дня заседания вторника, 15 декабря обнародовали на официальном сайте Верховной Рады. В целом нардепы планируют рассмотреть 18 документов.

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Голосование за какие основные законы состоится в Верховной Раде 15 декабря

Проект закона №4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год (второе чтение).

на 2021 год (второе чтение). Проект закона №4467 о внесении изменений в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (для включения в повестку дня и принятия решения). Это закон об особом статусе Донбасса.

Проект закона №4464 о внесении изменений в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении (относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения).

Также Рада рассмотрит документы, направленные на разблокирование работы НАПК после решения КСУ. Говорится о:

проект закона №4470 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции (для включения в повестку дня и принятия решения).



проект закона №4471 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях (для включения в повестку дня и принятия решения).

Кроме того, повторного рассмотрения после доработки в Раде ожидают два законопроекта с предложениями президента:

№3491 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва",



№3014 "Об электронных коммуникациях".

В то же время на повестке дня – внесение изменений в закон относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Ход заседания Верховной Рады 15 декабря: смотрите видео