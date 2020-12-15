Верховная Рада Украины 15 декабря большинством голосов приняла во втором чтении законопроект № 4100д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Они системно связаны с проектом Госбюджета.

Так, за законопроект №4100д высказались 311 парламентариев, против – 11, воздержались 32 нардепов, не голосовали 23. Об этом сообщает 24 канал.

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Законопроект № 4100д системно связан с законопроектом №4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Для обеспечения согласованности правовых норм и соблюдения сбалансированности бюджета такие законопроекты следует принимать взаимосогласованно.

Какие изменения вносятся в проекте бюджета на 2021 год

Регулирует вопросы формирования местных бюджетов и межбюджетных отношений на новой территориальной основе.

Вводит механизм предоставления государственных гарантий на портфельной основе.

Предоставляет правительству право на осуществление сделок с государственными деривативами за счет осуществления государственных заимствований сверх определенных объемов.

Регулирует механизм привлечения на возвратной основе средств Единого казначейского счета для покрытия кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета с соблюдением предельного объема дефицита госбюджета.

Направляет в 2021 году средства на обновление подвижного состава для перевозки пассажиров железнодорожным транспортом и модернизацию железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок.

Обеспечивает реализацию статьи 351 Налогового кодекса в соответствии с законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Согласовывает с Высшим советом правосудия перераспределение расходов между распорядителями бюджетных средств низшего уровня в системе Государственной судебной администрации, что приводит к изменению объемов расходов судов, в соответствии с рекомендациями Счетной палаты.

Согласовывает терминологический аппарат и положения Бюджетного кодекса с изменениями, внесенными в Земельный кодекс, Налоговый кодекс, законы "О публичных закупках", "О местном самоуправлении в Украине", "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин" , "О среднем образовании".

Обратите внимание! Законопроект № 4100 Рада рассмотрела 5 ноября во первом чтении и приняла за основу. Комитет по вопросам бюджета 14 декабря доработал законопроект № 4100д, учитывая все замечания и предложения законодателей. Документ согласовали Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерство юстиции.



Бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала