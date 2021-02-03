Рада обязала правительство ускорить введение е-реестра больничных: детали
Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления о мерах по введению е-реестра листков нетрудоспособности. Так, правительству поручили ускорить разработку и внесение изменений в правовые акты
Источник: Верховная Рада
За проект постановления №4243 проголосовали 315 народных депутатов.
Читайте также Бэби-боксы для малышей: из-за эксперимента правительства более 15 тысяч семей не получили пакет
Ожидается, что электронный больничный листок станет предохранителем для расходов из Фонда социального страхования на фальсифицированные больничные и те, которые выписывают задним числом.
Что поручили Кабмину
►Подать в парламент законопроекты по обеспечению информационного взаимодействия электронной системы здравоохранения с е-реестром листков нетрудоспособности.
►Провести аудит эффективности использования средств, выделенных на внедрение е-реестра больничных.
Рада обязала МОН
Парламентарии также дали ряд поручений Министерству здравоохранения:
- утвердить свои нормативно-правовые акты, необходимые для внедрения е-реестра больничных;
- согласовать с Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также утвердить порядок выдачи листков нетрудоспособности.
Поделиться новостью