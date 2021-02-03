Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления о мерах по введению е-реестра листков нетрудоспособности. Так, правительству поручили ускорить разработку и внесение изменений в правовые акты

Источник: Верховная Рада

За проект постановления №4243 проголосовали 315 народных депутатов.

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Ожидается, что электронный больничный листок станет предохранителем для расходов из Фонда социального страхования на фальсифицированные больничные и те, которые выписывают задним числом.

Что поручили Кабмину

►Подать в парламент законопроекты по обеспечению информационного взаимодействия электронной системы здравоохранения с е-реестром листков нетрудоспособности.

►Провести аудит эффективности использования средств, выделенных на внедрение е-реестра больничных.

Рада обязала МОН

Парламентарии также дали ряд поручений Министерству здравоохранения: