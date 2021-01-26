Верховная Рада 26 января отклонила постановление об отмене закона об "инвестнянях". За это проголосовали лишь 123 нардепа.

Источник: 24 канал

Нардеп Нина Южанина, при представлении постановления, отметила, что в последние дни 2020 года закон приняли в спешке и с грубыми нарушениями.

Кстати В Украине увеличат штрафы за нарушение пожарной безопасности: Рада поддержала законопроект

О каких нарушениях говорила Южанина

По словам политика, спикер парламента Дмитрий Разумков дал депутатам возможность ознакомиться с законопроектом "всего за несколько часов" до рассмотрения.

Такая инициатива относительно "инвестнянь" в украинских реалиях в этом зале превратилась в борьбу за налоговые льготы. Результат – нескрываемый лоббизм предоставления налоговых льгот в сферах, подконтрольных мощным финансово-промышленным группам,

– добавила нардеп.

Обратите внимание! Согласно законодательству, законопроект, подготовленный к 2 или повторному 2 чтению, заключение к нему и другие сопроводительные документы должны предоставить депутатам не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения.

Однако глава комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Сергей Кальченко заявил, что инициаторы постановления зарегистрировали такой документ, но "не обращались к "председательствующему" во время заседания с заявлением о нарушении регламента".

Поэтому комитет предложил Раде определиться относительно постановления путем голосования.

Что этому предшествовало