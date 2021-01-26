Рада не отменила закон об "инвестнянях"
Верховная Рада 26 января отклонила постановление об отмене закона об "инвестнянях". За это проголосовали лишь 123 нардепа.
Источник: 24 канал
Нардеп Нина Южанина, при представлении постановления, отметила, что в последние дни 2020 года закон приняли в спешке и с грубыми нарушениями.
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О каких нарушениях говорила Южанина
По словам политика, спикер парламента Дмитрий Разумков дал депутатам возможность ознакомиться с законопроектом "всего за несколько часов" до рассмотрения.
Такая инициатива относительно "инвестнянь" в украинских реалиях в этом зале превратилась в борьбу за налоговые льготы. Результат – нескрываемый лоббизм предоставления налоговых льгот в сферах, подконтрольных мощным финансово-промышленным группам,
– добавила нардеп.
Однако глава комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Сергей Кальченко заявил, что инициаторы постановления зарегистрировали такой документ, но "не обращались к "председательствующему" во время заседания с заявлением о нарушении регламента".
Поэтому комитет предложил Раде определиться относительно постановления путем голосования.
Что этому предшествовало
- Парламент 17 декабря проголосовал за законопроект президента Владимира Зеленского "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".
- По словам Зеленского, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет некоторым инвесторам. В частности, тем, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 миллионов долларов.
- Кроме того, президент утверждает, что государство будет заключать дополнительные договоры с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 миллионов долларов. За каждым из них закрепят соответствующего советника.
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