Верховная Рада 4 марта не собрала голосов, чтобы принять в первом чтении законопроект №4335 об обороте оружия. Ранее это рекомендовал парламенту комитет по правоохранительной деятельности.

За законопроект №4335 проголосовали лишь 88 нардепов, за альтернативный вариант №4335-1 – еще меньше – 74 парламентарии. К теме Легализация огнестрельного оружия в Украине: каковы особенности альтернативного законопроекта Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков говорил, что вопрос о легализации оружия в Украине – дискуссионный. Поэтому в дальнейшем законопроект следует точно доработать, учитывая замечания общества и нардепов. Что предусматривал законопроект Право на пользование оружием украинцы смогут получить, если не будут иметь медицинских противопоказаний, судимости, административных нарушений по ряду статей в течение последнего года.

Проект введет удостоверение владельца, где будет указана категория оружия.

На каждое оружие должен быть техпаспорт с информацией о владельце и серийным номером оружия.

Инициатива предусматривает создание Единого государственного реестра гражданского оружия и устанавливает его основы.

Кроме этого, необходимо обязательное страхование гражданской ответственности за ущерб, который может быть нанесен человеку или имуществу через оружие.

В законопроекте определено запрещенное к гражданскому обороту огнестрельное оружие и боеприпасы.

Установлены общие принципы ведения спецоборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а также деятельности стрелковых тиров и стрельбищ. Интересно! Законопроект №4335 отличался от альтернативного №4335-1 наименованием держателя реестра оружия. В альтернативном документе – это Министерство юстиции, а не Министерство внутренних дел. Важно Хотят ли украинцы легализации оружия: опрос