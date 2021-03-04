Раде не удалось предварительно одобрить законопроект об обороте оружия
Верховная Рада 4 марта не собрала голосов, чтобы принять в первом чтении законопроект №4335 об обороте оружия. Ранее это рекомендовал парламенту комитет по правоохранительной деятельности.
За законопроект №4335 проголосовали лишь 88 нардепов, за альтернативный вариант №4335-1 – еще меньше – 74 парламентарии.
К теме Легализация огнестрельного оружия в Украине: каковы особенности альтернативного законопроекта
Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков говорил, что вопрос о легализации оружия в Украине – дискуссионный. Поэтому в дальнейшем законопроект следует точно доработать, учитывая замечания общества и нардепов.
Что предусматривал законопроект
- Право на пользование оружием украинцы смогут получить, если не будут иметь медицинских противопоказаний, судимости, административных нарушений по ряду статей в течение последнего года.
- Проект введет удостоверение владельца, где будет указана категория оружия.
- На каждое оружие должен быть техпаспорт с информацией о владельце и серийным номером оружия.
- Инициатива предусматривает создание Единого государственного реестра гражданского оружия и устанавливает его основы.
- Кроме этого, необходимо обязательное страхование гражданской ответственности за ущерб, который может быть нанесен человеку или имуществу через оружие.
- В законопроекте определено запрещенное к гражданскому обороту огнестрельное оружие и боеприпасы.
- Установлены общие принципы ведения спецоборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а также деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.
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