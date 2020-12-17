Юрий Витренко так и не смог возглавить министерство энергетики и в то же время стать вице-премьер-министром. Ранее Витренко был членом наблюдательных советов Укроборонпрома и Укрнафты. Кроме того, с 2014 по 2020 год занимал должность исполнительного директора Нафтогаза.

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Его кандидатуру подал на голосование премьер Денис Шмыгаль. Во время выступления в Раде 17 декабря он отметил, что у Витренко многолетний опыт в сфере энергетики, он зарекомендовал себя как менеджер и может усилить Минэнергетики. Об этом сообщает 24 канал.

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Далее состоялось голосование. Поддержали Витренко 186 нардепов из 226 необходимых. Поэтому решение относительно нового министра энергетики не приняли.

В то же время против проголосовали 19 человек. Зато 88 парламентариев воздержались и не голосовали 43. В целом участие в процессе приняли 336 народных избранников.

Заметим, что больше всего из тех, кто воздержался и не голосовал за Витренко, – это представители "Слуги народа". Далее идет "Европейская солидарность", однако здесь лишь воздерживались.



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Что этому предшествовало

15 декабря состоялось заседание фракции "Слуга народа", которая является пропрезидентской и имеет большинство в парламенте. На заседании собственно и выступал Витренко. По словам, руководителя политсилы Александра Корниенко, к бывшему исполнительному директору Нафтогаза вопросов было меньше всего.

После назначения Витренко рассмотрел профильный комитет парламента. Там приняли решение рекомендовать Раде провести голосование за назначение Витренко министром.

До последнего времени временным исполняющим обязанности министра энергетики был Юрий Бойко. В ноябре он поменялся позициями с предшественницей Ольгой Буславец, и она стала его первой заместительницей.

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