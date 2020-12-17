Витренко не стал вице-премьером – министром энергетики: Рада провалила голосование
Юрий Витренко так и не смог возглавить министерство энергетики и в то же время стать вице-премьер-министром. Ранее Витренко был членом наблюдательных советов Укроборонпрома и Укрнафты. Кроме того, с 2014 по 2020 год занимал должность исполнительного директора Нафтогаза.
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Его кандидатуру подал на голосование премьер Денис Шмыгаль. Во время выступления в Раде 17 декабря он отметил, что у Витренко многолетний опыт в сфере энергетики, он зарекомендовал себя как менеджер и может усилить Минэнергетики. Об этом сообщает 24 канал.
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Далее состоялось голосование. Поддержали Витренко 186 нардепов из 226 необходимых. Поэтому решение относительно нового министра энергетики не приняли.
В то же время против проголосовали 19 человек. Зато 88 парламентариев воздержались и не голосовали 43. В целом участие в процессе приняли 336 народных избранников.
Заметим, что больше всего из тех, кто воздержался и не голосовал за Витренко, – это представители "Слуги народа". Далее идет "Европейская солидарность", однако здесь лишь воздерживались.
Как за назначение Витренко вице-премьером – министром энергетики голосовали фракции / Сриншот 24 канала
Что этому предшествовало
- 15 декабря состоялось заседание фракции "Слуга народа", которая является пропрезидентской и имеет большинство в парламенте. На заседании собственно и выступал Витренко. По словам, руководителя политсилы Александра Корниенко, к бывшему исполнительному директору Нафтогаза вопросов было меньше всего.
- После назначения Витренко рассмотрел профильный комитет парламента. Там приняли решение рекомендовать Раде провести голосование за назначение Витренко министром.
- До последнего времени временным исполняющим обязанности министра энергетики был Юрий Бойко. В ноябре он поменялся позициями с предшественницей Ольгой Буславец, и она стала его первой заместительницей.
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Кто такой Юрий Витренко: коротко
- Это известный экономист и финансист. Родился 17 сентября 1976 года в Киеве.
- Имеет два высших образования. В 1996 – 1997 годах получил степень бакалавра по специальности "международная экономика" и магистра – в "управлении международным бизнесом" в Киевском национальном экономическом университете.
- Сегодня Витренко является гендиректором собственной инвестиционной компании AYA Capital. После ее создания туда также пришли действующий председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев и будущий глава Укргаздобычи Александр Романюк.
- Его отца Юрия Витренко-старшего также знают как экономиста. Он, в частности, был заместителем министра экономики в правительстве Николая Азарова. А мать Юрия "прогрессивная социалистка" Наталья Витренко – известный критик Евросоюза и сторонник дружеских отношений с Россией. Родители министра энергетики развелись, когда ему было 14 лет.
- В Нафтогазе Витренко работал с 2002 года – на протяжении 18 лет. Он был на разных должностях: помощником заместителя председателя правления, заместителем начальника Департамента экономики, ценовой политики и исполнительным директором.
- 10 июня "Нафтогаз Украины" отозвал Юрия Витренко с позиции представителя в наблюдательном совете Укрнафты.
- Сам Витренко считал такой шаг сокращением его должности в компании. В то же время он отметил, что борьба против российской агрессии была не в приоритете в Нафтогазе. По его мнению, решение о сокращении его должности принимал председатель правления Андрей Коболев.
- 17 июля Витренко уволился из Нафтогаза. Причина – в компании сократили его должность.
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