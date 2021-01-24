Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов не прислал в парламент 2 из 3 необходимых документов для назначения выборов. По информации СМИ, не хватает копии свидетельства о смерти Геннадия Кернеса и решения совета о принятии к сведению факта смерти городского главы.

Назначение выборов комитет поручил рассмотреть 5 января

Заместитель главы комитета Рады по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский обнародовал служебную записку, в которой говорится об отсутствии указанных документов. Об этом сообщает "Суспільне".

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Записка поступила от главы Управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления Валентины Рудковской на имя главы комитета по вопросам организации государственной власти Андрея Клочко. Также соответствующие документы получили и другие члены комитета.

Назначение выборов в Харькове не могут внести в повестку дня

Как оказалось, еще 5 января комитет поручил рассмотреть ходатайство Терехова о назначении выборов мэра в Харькове. Однако выяснилось, что не хватает документов. Без них процесс заторможен.

Именно поэтому профильный комитет до сих пор не вносил в повестку дня парламента назначение выборов в Харькове.



Служебная записка об отсутствии документов / Фото "Суспільного"

На сайте горсовета мэром указан еще Кернес

Что касается самого Харьковского горсовета, то там еще не одобрили решение, которым принимают к сведению смерть мэра. Пока на сайте горсовета мэром указан еще покойный Кернес.



Скриншот с сайта Харьковского горсовета

Коротко о назначении новых выборов в Харькове