Заместитель спикера Руслан Стефанчук напомнил депутатам и работникам Верховной Рады, что курить IQOS в помещении нельзя. По словам одного из нардепов, полицейский, охраняющий зал, даже потерял сознание из-за дыма.

Во время заседания 18 марта нардеп от "ОПЗЖ" Александр Лукашов обратился к вице-спикеру и попросил вмешаться в ситуацию. Мол, из-за дыма в сессионном зале невозможно сидеть.

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Полицейский упал в обморок от дыма

Как рассказал Лукашов, потому, что в Раде стоит густой дым, полицейский потерял сознание. Полицейский, по его словам, обратился к нему с просьбой как-то повлиять, потому что он не может выполнять обязанности.

У правого входа в сессионный зал потерял сознание полицейский, потому что он задыхается от той вони,

– рассказал Лукашов.

На то Стефанчук напомнил, что курить IQOS в Раде нельзя, поэтому нардепы должны быть взаимовежливы и уважать друг друга.

Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады, народным депутатам: Верховная Рада не является IQOS-friendly, поэтому я очень прошу использовать только в тех местах, которые для этого отведены,

– сказал Стефанчук.

Стефанчук о курении IQOS: смотрите видео

Журналисты тоже грешат

Нардеп от ОПЗЖ Александр Лукашов также попросил вице-спикера повлиять на журналистов. По словам депутата, "они в мужском туалете сделали невозможную атмосферу".

Лучше пусть пьют, чем травят наш воздух,

– сказал Лукашов.

Под смех зала Лукашов добавил, что скоро некому будет ходить по украинской земле.