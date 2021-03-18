"Задыхаемся от той вони": в Раде напомнили, что сессионный зал не IQOS-friendly
Заместитель спикера Руслан Стефанчук напомнил депутатам и работникам Верховной Рады, что курить IQOS в помещении нельзя. По словам одного из нардепов, полицейский, охраняющий зал, даже потерял сознание из-за дыма.
Источник:24 канал
Во время заседания 18 марта нардеп от "ОПЗЖ" Александр Лукашов обратился к вице-спикеру и попросил вмешаться в ситуацию. Мол, из-за дыма в сессионном зале невозможно сидеть.
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Полицейский упал в обморок от дыма
Как рассказал Лукашов, потому, что в Раде стоит густой дым, полицейский потерял сознание. Полицейский, по его словам, обратился к нему с просьбой как-то повлиять, потому что он не может выполнять обязанности.
У правого входа в сессионный зал потерял сознание полицейский, потому что он задыхается от той вони,
– рассказал Лукашов.
На то Стефанчук напомнил, что курить IQOS в Раде нельзя, поэтому нардепы должны быть взаимовежливы и уважать друг друга.
Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады, народным депутатам: Верховная Рада не является IQOS-friendly, поэтому я очень прошу использовать только в тех местах, которые для этого отведены,
– сказал Стефанчук.
Стефанчук о курении IQOS: смотрите видео
Журналисты тоже грешат
Нардеп от ОПЗЖ Александр Лукашов также попросил вице-спикера повлиять на журналистов. По словам депутата, "они в мужском туалете сделали невозможную атмосферу".
Лучше пусть пьют, чем травят наш воздух,
– сказал Лукашов.
Под смех зала Лукашов добавил, что скоро некому будет ходить по украинской земле.
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