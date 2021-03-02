Верховная Рада назначила внеочередные выборы в 5 городах и селах
Нардепы на заседании 2 марта определились с датами проведения внеочередных местных выборов. Сельских глав и мэров будут выбирать в 5 населенных пунктах Украины.
Источник:24 канал
Депутаты поддержали соответствующие проекты постановлений. Прийти снова на участки придется жителям Коларовки, Теребовли, Комарного, Липовца и Малой Любаши.
Читайте также Предстоящие выборы: какая идеология будет популярной среди политических партий
Когда и где состоятся выборы
Во всех населенных пунктах голосование состоится 31 октября 2021 года. Будут выбирать:
- Коларовского сельского главу в Запорожской области;
- Малолюбошанского сельского главу в Ровненской области;
- Теребовлянского мэра в Тернопольской области;
- Липовецкого городского главу в Винницкой области;
- Комарновского мэра во Львовской области.
Харьков – до сих пор без даты выборов мэра
Отметим, несмотря на то, что еще с декабря Харьков живет без мэра, до назначения выборов в городе-миллионнике Верховная Рада еще не дошла. Все из-за путаницы с документами. После смерти Геннадия Кернеса секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов направил в парламент документы – но не все, что надо.
В Офисе Президента надеются, что голосование таки получится организовать осенью 2021 года. Вариант с неназначением выборов – не рассматривают.
Поделиться новостью