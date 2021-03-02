Нардепы на заседании 2 марта определились с датами проведения внеочередных местных выборов. Сельских глав и мэров будут выбирать в 5 населенных пунктах Украины.

Депутаты поддержали соответствующие проекты постановлений. Прийти снова на участки придется жителям Коларовки, Теребовли, Комарного, Липовца и Малой Любаши.

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Когда и где состоятся выборы

Во всех населенных пунктах голосование состоится 31 октября 2021 года. Будут выбирать:

Коларовского сельского главу в Запорожской области;

Малолюбошанского сельского главу в Ровненской области;

Теребовлянского мэра в Тернопольской области;

Липовецкого городского главу в Винницкой области;

Комарновского мэра во Львовской области.

Харьков – до сих пор без даты выборов мэра

Отметим, несмотря на то, что еще с декабря Харьков живет без мэра, до назначения выборов в городе-миллионнике Верховная Рада еще не дошла. Все из-за путаницы с документами. После смерти Геннадия Кернеса секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов направил в парламент документы – но не все, что надо.

В Офисе Президента надеются, что голосование таки получится организовать осенью 2021 года. Вариант с неназначением выборов – не рассматривают.