Рада назначила нового судью КСУ: им стал Виктор Кичун
Украинские депутаты за своей квотой назначили нового судью в Конституционный суд. Им стал Виктор Кичун, кандидат от "Слуги народа".
Источник:24 канал
Голосование состоялось 18 февраля. Его кандидатуру поддержали 241 народных депутатов, против был 1. Еще 106 воздержались, 30 – не голосовали.
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"Если вы меня выберете, то у вас будет еще минимум 1 сторонник сдерживания Конституционного Суда", – заверил Кичун перед голосованием в Раде.
Я считаю, что мы создали чрезмерную судебную надинституцию, которая сегодня фактически доминирует в государстве,
– подчеркнул он.
Результаты рейтингового голосования
- Виктор Кичун от "Слуги народа" – 237 голосов;
- Юрий Павленко от ОПЗЖ – 158 голосов;
- Ольга Боднар-Петровская от "Батькивщины" – 95 голосов;
- Руслан Сидорович от "Голоса" – 168 голосов.
Что стоит знать о конкурсе на должности судей КСУ
► Сейчас в Конституционном Суде Украины есть 3 вакантные должности. 2 судей должен был делегировать украинский парламент.
► В ноябре 2020 года Рада уже пыталась избрать судей в КСУ, но голосование тогда провалили. После этого объявили новый конкурс.
Заметим, что ранее Венецианская комиссия рекомендовала, чтобы судьи по депутатской квоте избиралась квалифицированным большинством. Мол, это позволит деполитизировать состав КСУ.
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