Украинские депутаты за своей квотой назначили нового судью в Конституционный суд. Им стал Виктор Кичун, кандидат от "Слуги народа".

Голосование состоялось 18 февраля. Его кандидатуру поддержали 241 народных депутатов, против был 1. Еще 106 воздержались, 30 – не голосовали.

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"Если вы меня выберете, то у вас будет еще минимум 1 сторонник сдерживания Конституционного Суда", – заверил Кичун перед голосованием в Раде.

Я считаю, что мы создали чрезмерную судебную надинституцию, которая сегодня фактически доминирует в государстве,

– подчеркнул он.

Результаты рейтингового голосования

Виктор Кичун от "Слуги народа" – 237 голосов;

Юрий Павленко от ОПЗЖ – 158 голосов;

Ольга Боднар-Петровская от "Батькивщины" – 95 голосов;

Руслан Сидорович от "Голоса" – 168 голосов.

Что стоит знать о конкурсе на должности судей КСУ

► Сейчас в Конституционном Суде Украины есть 3 вакантные должности. 2 судей должен был делегировать украинский парламент.

► В ноябре 2020 года Рада уже пыталась избрать судей в КСУ, но голосование тогда провалили. После этого объявили новый конкурс.

Заметим, что ранее Венецианская комиссия рекомендовала, чтобы судьи по депутатской квоте избиралась квалифицированным большинством. Мол, это позволит деполитизировать состав КСУ.

Справка. Квалифицированное большинство предполагает, что решение должны поддержать две трети или даже три четверти всего состава голосующих.