Рада направила в КСУ законопроект о назначении и увольнении глав НАБУ и ГБР
Во вторник, 16 марта, Верховная Рада направила в КСУ законопроект о назначении и увольнении глав НАБУ и ГБР. Документ предусматривает изменения в Конституцию Украины.
Источник:24 канал
Если законопроект примут, президент получит полномочия назначать директоров Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований.
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В то же время назначение должно происходить на конкурсной основе.
"За" проголосовали 267 народных избранников.
Соответствующий законопроект расширяет полномочия депутатов и президента. Тогда парламент сможет давать согласие на назначение и увольнение президентом с должностей директора НАБУ и ГБР.
Что было раньше
- В августе 2021 года КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника на должность главы НАБУ.
- Свое решение КСУ аргументировал тем, что Президент Украины не имеет полномочий назначать директора бюро. Поэтому Петр Порошенко превысил свои полномочия, когда издал указ о назначении Сытника.
- Суд настаивал: назначить Сытника мог только Кабинет Министров Украины.
- Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил – на посту Сытник останется как минимум до апреля 2022 года.
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