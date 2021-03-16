Во вторник, 16 марта, Верховная Рада направила в КСУ законопроект о назначении и увольнении глав НАБУ и ГБР. Документ предусматривает изменения в Конституцию Украины.

Если законопроект примут, президент получит полномочия назначать директоров Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований.

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В то же время назначение должно происходить на конкурсной основе.

"За" проголосовали 267 народных избранников.

Соответствующий законопроект расширяет полномочия депутатов и президента. Тогда парламент сможет давать согласие на назначение и увольнение президентом с должностей директора НАБУ и ГБР.

Обратите внимание! Конституционный Суд Украины должен проверить, соответствует ли этот законопроект Конституции.

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