Рада может собраться на внеочередное заседание из-за обстрелов под Шумами
Из-за обострения на Донбассе народные депутаты могут собраться на внеочередное заседание. В "Слуге народа" допустили, что оно может произойти уже на следующей неделе, до 2 апреля.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
"Здесь все должны включиться, весь парламент. Используя то, что будем на следующей неделе видеться", – заявил Александр Корниенко, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа".
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Кроме этого, по его мнению, нужно обратиться к странам-партнерам нормандского формата, а также ко всему цивилизованному миру. Возможно, также в ООН.
С призывом поддержать Украину в этом процессе, принять во внимание нарушение режима прекращения огня,
– подчеркнул Корниенко.
"Слуга народа" добавил, что комитет Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества подготовит 29 марта проект обращения к мировому сообществу.
Обстрел под Шумами: что известно
- 4 военных ВСУ погибли из-за вражеского обстрела возле Шумов. Еще 2 украинских защитника – ранены, их состояние – среднее и тяжелое.
- Владимир Зеленский заявил, что Трехсторонняя контактная группа незамедлительно должна собраться на внеочередное заседание безопасности подгруппы.
- Великобритания требует от России соблюдать режим тишины на Донбассе. Госпожа посол Мелинда Симмонс подчеркнула, что даже одна потерянная жизнь – это много.
- С подобным заявлением к России обратилось посольство США в Украине. Дипломаты призвали страну-агрессора соблюдать договоренности о перемирии.
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