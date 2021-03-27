Из-за обострения на Донбассе народные депутаты могут собраться на внеочередное заседание. В "Слуге народа" допустили, что оно может произойти уже на следующей неделе, до 2 апреля.

"Здесь все должны включиться, весь парламент. Используя то, что будем на следующей неделе видеться", – заявил Александр Корниенко, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа".

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Кроме этого, по его мнению, нужно обратиться к странам-партнерам нормандского формата, а также ко всему цивилизованному миру. Возможно, также в ООН.

С призывом поддержать Украину в этом процессе, принять во внимание нарушение режима прекращения огня,

– подчеркнул Корниенко.

"Слуга народа" добавил, что комитет Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества подготовит 29 марта проект обращения к мировому сообществу.

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