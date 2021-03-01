Рада может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения тарифных вопросов
Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание. На нем обсудят законопроекты, связанные с тарифной политикой, а также с вопросами жилищно-коммунального хозяйства.
Источник:Верховная Рада
Что заявил Разумков
По словам спикера парламента с соответствующим предложением обратились несколько депутатских фракций и групп.
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Вопрос, который волнует украинцев, связан с жилищно-коммунальным сектором. В том числе и тарифные проблемы, которые также сегодня смущают людей. Знаю, что есть законопроекты, которые включены в повестку дня заседаний недели,
– подчеркнул Разумков.
Он добавил, что среди основных вопросов, которые стоят перед Верховной Радой, кроме сферы ЖКХ, является создание условий для борьбы с коронавирусом.
"Сегодня много вызовов стоят как перед Украиной, так и перед всем миром, в частности, и перед нашими гражданами. Здесь все должны прилагать максимум усилий, чтобы достичь результатов", – подчеркнул спикер Рады.
Он подчеркнул, что еще одним важным вопросом для Верховной Рады является экономический рост в Украине. Только имея мощную экономику, которая базируется на ключевых отраслях мы можем создать условия для развития.
"Промышленность была одной из эффективных отраслей в Украине, и я уверен, мы должны ее восстанавливать. Сейчас ведущие государства мира стоят на защите своих ключевых интересов, и наша страна должна двигаться в этом направлении", – отметил Разумков.
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