Даже ночью: Рада может собраться внеочередно из-за блокирования важных вопросов
Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть важные вопросы. Говорится о тех, которые заблокированы в результате голосования за поправки к земельным законопроектам.
Источник:Интерфакс-Украина
Заметим, что к этим документам подали более 3 тысяч поправок. Пока нардепы их рассматривают, голосование за другие вопросы могут быть заблокированы на несколько недель.
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Поэтому заместитель председателя комитета Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа обвинила оппозицию в "абсолютно неконструктивном поведении".
Есть вариант продолжить рассмотрение земельного законопроекта, но созвать внеочередное заседание после пленарного в любой день,
– пояснила она.
"Слуга народа" также добавила, что это даст возможность проголосовать за важнейшие законопроекты, которые сейчас есть в повестке дня Верховной Рады.
Рада может собраться ночью
"Слуга народа" Данил Гетманцев надеется, что вопрос, касающийся поправок, удастся решить с председателями фракций. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
Политик предположил, что процедуру рассмотрения этого законопроекта могут упростить. "Могут быть ночные заседания, внеочередные заседания Рады по требованию нардепов", – предположил народный избранник.
Кроме того, как подчеркнул его однопартиец Павел Фролов, если темпы рассмотрения поправок не изменятся, голосование за законопроект в целом будет возможным еще не скоро – только в мае.
Что говорят в "Голосе"
По словам Ярослава Железняка, главы фракции "Голос", спикер Разумков сможет провести совещание с председателями фракций только во время перерыва пленарного заседания в среду, 17 марта.
В то же время политик отметил, что коллеги не планируют отказываться от своих поправок к земельному законопроекту. Он также подчеркнул, что они имеют на это соответствующее право.
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