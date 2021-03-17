Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть важные вопросы. Говорится о тех, которые заблокированы в результате голосования за поправки к земельным законопроектам.

Заметим, что к этим документам подали более 3 тысяч поправок. Пока нардепы их рассматривают, голосование за другие вопросы могут быть заблокированы на несколько недель.

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Поэтому заместитель председателя комитета Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа обвинила оппозицию в "абсолютно неконструктивном поведении".

Есть вариант продолжить рассмотрение земельного законопроекта, но созвать внеочередное заседание после пленарного в любой день,

– пояснила она.

"Слуга народа" также добавила, что это даст возможность проголосовать за важнейшие законопроекты, которые сейчас есть в повестке дня Верховной Рады.

Справка. Согласно данным профильного комитета, во время подготовки законопроекта №2194 ко второму и повторному второму чтению поступило 3128 предложений и поправок, а к №2195 – более 800.

Рада может собраться ночью

"Слуга народа" Данил Гетманцев надеется, что вопрос, касающийся поправок, удастся решить с председателями фракций. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Политик предположил, что процедуру рассмотрения этого законопроекта могут упростить. "Могут быть ночные заседания, внеочередные заседания Рады по требованию нардепов", – предположил народный избранник.

Кроме того, как подчеркнул его однопартиец Павел Фролов, если темпы рассмотрения поправок не изменятся, голосование за законопроект в целом будет возможным еще не скоро – только в мае.

Что говорят в "Голосе"

По словам Ярослава Железняка, главы фракции "Голос", спикер Разумков сможет провести совещание с председателями фракций только во время перерыва пленарного заседания в среду, 17 марта.

В то же время политик отметил, что коллеги не планируют отказываться от своих поправок к земельному законопроекту. Он также подчеркнул, что они имеют на это соответствующее право.



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