Верховная Рада может принять закон о референдуме уже в феврале 2021 года. Нардепы хотели голосовать еще в декабре, однако в законопроекте было 2 тысячи правок.

Пришлось проводить работу с авторами правок, чтобы они их отозвали или не блокировали принятие закона. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.

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По готовности за него (закон – 24 канал) можно было проголосовать в декабре. Думаю, что мы его примем в феврале,

– подчеркнул Арахамия.

Что еще сказал Арахамия