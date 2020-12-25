Рада может принять закон о референдуме уже в феврале: детали от Арахамии
Верховная Рада может принять закон о референдуме уже в феврале 2021 года. Нардепы хотели голосовать еще в декабре, однако в законопроекте было 2 тысячи правок.
Пришлось проводить работу с авторами правок, чтобы они их отозвали или не блокировали принятие закона. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.
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По готовности за него (закон – 24 канал) можно было проголосовать в декабре. Думаю, что мы его примем в феврале,
– подчеркнул Арахамия.
Что еще сказал Арахамия
- После принятия закона будут еще инициативы. В них речь пойдет об электронных референдумах, локальных референдумах и всем пакете законопроектов о народовластии.
- До конца 2021 года Верховная Рада должна наработать модель электронного голосования. По меньшей мере – на местном уровне.
- Диджитализация относится к программным обещаниям.
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