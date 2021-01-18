В Украине могут на государственном уровне запретить переносить рабочие дни из-за праздников. Это якобы негативно влияет на производительность украинцев и формирует негативную репутацию потенциала Украины в бизнесе на мировом уровне.

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов пока что его обрабатывает. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады. Актуально Доминирование олигархов и провалы в работе: последствия от сокращения количества нардепов в Раде Что может измениться Сейчас в Украине действует правило: если праздник приходится на выходной, люди также отдыхают на следующий рабочий день.

Такой перенос рабочих дней иногда приводит к 4 выходным подряд.

В то же время иногда, чтобы получить долгожданные выходные, люди вынуждены отработать без перерыва сразу 6 дней. Это нарушает требования закона о минимальном времени отдыха для работников. Что говорят авторы законопроекта Перенос рабочих дней – это типичная советская традиция, которая по состоянию на 2021 год сохранилась в некоторых странах. В частности, в России.

Такой длительный отдых сводит к минимуму возможность работу с инвесторами и понижает рабочую мотивацию людей. Обратите внимание! Одним из авторов законопроекта является нардеп Галина Третьякова. Ранее она "отличилась" попыткой легализовать самогоноварение в Украине и рассказывала про "некачественных детей".