Рада может отменить перенос рабочих дней из-за праздников: что это значит
В Украине могут на государственном уровне запретить переносить рабочие дни из-за праздников. Это якобы негативно влияет на производительность украинцев и формирует негативную репутацию потенциала Украины в бизнесе на мировом уровне.
Соответствующий законопроект уже зарегистрирован. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов пока что его обрабатывает. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
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Что может измениться
- Сейчас в Украине действует правило: если праздник приходится на выходной, люди также отдыхают на следующий рабочий день.
- Такой перенос рабочих дней иногда приводит к 4 выходным подряд.
- В то же время иногда, чтобы получить долгожданные выходные, люди вынуждены отработать без перерыва сразу 6 дней. Это нарушает требования закона о минимальном времени отдыха для работников.
Что говорят авторы законопроекта
- Перенос рабочих дней – это типичная советская традиция, которая по состоянию на 2021 год сохранилась в некоторых странах. В частности, в России.
- Такой длительный отдых сводит к минимуму возможность работу с инвесторами и понижает рабочую мотивацию людей.
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