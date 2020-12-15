Парламент может рассмотреть кадровые вопросы о назначении новых министров в правительство 17 декабря. Во время заседания фракции "Слуга народа" несколько кандидатов на должности выступили с докладами.

А вот в среду, 16 декабря, парламентарии, скорее всего, будут рассматривать увольнение министра по делам ветеранов Сергея Бесараба. Об этом рассказал лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель главы ее фракции Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.

Актуально Руководители Минэкологии и Минветеранов подали в отставку

Докладывал господин Витренко, он не был физически присутствующим, а онлайн. Завтра (16 декабря – 24 канал) он до 13:00 уже будет в Украине. Меньше всего вопросов было к Юлии Лапутиной – кандидату на должность министра по вопросам ветеранов,

– рассказал он.

По словам Корниенко, процедура, согласно которой кандидаты в министры перед голосованием за них в Раде, еще должны посетить определенные профильные комитеты. Вероятно, они это смогут сделать 16 декабря.

Много обсуждений, по словам Корниенко, было в отношении Сергея Шкарлета, который пока исполняет обязанности министра образования. Он добавил, что есть депутаты, которые горячо поддерживают его, а есть и такие, которые выражают скепсис и прямо говорят, что не будут голосовать за его назначение.

Относительно Романа Лещенко, то он ознакомил всех с новой концепцией, в которой нет ничего лишнего. Он предлагает перестать делать с Минагро какого-то монстра с руками – ногами, а сконцентрироваться на развитии отрасли,

– добавил Корниенко.

Единственный кандидат, который не докладывал на заседании "слуг", – это Роман Опимах – претендент на должность министра экологии.

Корниенко также рассказал, что 16 декабря вопрос об увольнении министра экологии Романа Абрамовского Верховная Рада рассматривать не будет.

"Этот вопрос отложили, то есть завтра его заявление голосоваться не будет. Будут продолжаться консультации между премьером и профильным комитетом, президентом, депутатами", – добавил Корниенко.

Зато на повестке дня пленарного заседания только один кадровый вопрос – заявление об отставке министра по делам ветеранов Сергея Бесараба.

Корниенко рассказал, что по рассмотренным кандидатурам во фракции дистанционно будет проведено сигнальное голосование.

Кого заслушали на заседании "слуги":

Кандидата на должность первого вице-премьера, министра энергетики Украины – Юрия Витренко; Кандидата на должность министра образования и науки – Сергея Шкарлета; Кандидата на должность министра аграрной политики – Романа Лещенко; Кандидата на должность министра по делам ветеранов – Юлию Лапутину.

На должность министра по делам ветеранов профильный комитет предложил своего кандидата – Порхуна Александра. В целом возражений не было практически ко всем кандидатам, за исключением Министерства экологии, будет еще сигнальное голосование в партийном чате,

– добавил в своем телеграмм-канале еще один "слуга" Александр Качура.

Больше об очередных ротациях в Кабмине – читайте по ссылке.

Кадровые изменения в правительстве: смотрите видео 24 канала