Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть законопроект об обороте оружия в Украине. Однако этот вопрос в парламенте является дискуссионным.

Источник: 24 канал

Закон № 4335 могут вынести на первое чтение на этой пленарной неделе. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков на брифинге.

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Спикер подчеркнул, что в дальнейшем будет возможность доработать проект, учитывая предложения общественности и нардепов.

Что предусматривает законопроект

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности порекомендовал Раде принять закон об обороте оружия. Отметили, что Украина – единственная страна в Европе, где такого закона нет.

Инициатива предусматривает введение удостоверения владельца оружия. В документе указаны те категории оружия, которое может приобрести владелец.

На каждую единицу оружия предусмотрят технический паспорт, где укажут информацию о владельце и серийный номер оружия.

Обратите внимание! Вопрос о легализации оружия обсуждают в Украине уже давно. Сторонники этого убеждают, что это сможет дополнительно защитить украинцев, однако противники отмечают, что будет значительное количество нелегального оружия.

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