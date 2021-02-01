Рада уже на этой неделе рассмотрит закон об обороте оружия
Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть законопроект об обороте оружия в Украине. Однако этот вопрос в парламенте является дискуссионным.
Источник: 24 канал
Закон № 4335 могут вынести на первое чтение на этой пленарной неделе. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков на брифинге.
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Спикер подчеркнул, что в дальнейшем будет возможность доработать проект, учитывая предложения общественности и нардепов.
Что предусматривает законопроект
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности порекомендовал Раде принять закон об обороте оружия. Отметили, что Украина – единственная страна в Европе, где такого закона нет.
- Инициатива предусматривает введение удостоверения владельца оружия. В документе указаны те категории оружия, которое может приобрести владелец.
- На каждую единицу оружия предусмотрят технический паспорт, где укажут информацию о владельце и серийный номер оружия.
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