Парламент в январе будет работать в пленарном режиме только 25 – 29 января. За соответствующее постановление № 4501, которое меняет график работы Рады, проголосовали 295 народных депутатов.

Принятие этого постановления связано с введением локдауна в Украине в период с 8 по 24 января. Об этом информирует 24 канал.

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Как будет работать Рада в январе

Согласно принятым изменениям, народные депутаты 11 – 15 и 18 – 22 января будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

А вот уже неделя после локдауна – с 25 по 29 января – будет пленарной:

25 января состоится заседание согласительного совета.

26 января – пленарное заседание.

27 января – пленарное заседание, работа в комитетах, комиссиях, фракциях.

28 января – пленарное заседание.

29 января – час вопросов к правительству, пленарное заседание, закрытие сессии.

Обратите внимание! Кабинет Министров 9 декабря установил, что усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать 8 – 24 января 2021 года.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала