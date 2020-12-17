Рада в январе всего 4 раза соберется на заседания: когда и почему
Парламент в январе будет работать в пленарном режиме только 25 – 29 января. За соответствующее постановление № 4501, которое меняет график работы Рады, проголосовали 295 народных депутатов.
Принятие этого постановления связано с введением локдауна в Украине в период с 8 по 24 января. Об этом информирует 24 канал.
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Как будет работать Рада в январе
Согласно принятым изменениям, народные депутаты 11 – 15 и 18 – 22 января будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.
А вот уже неделя после локдауна – с 25 по 29 января – будет пленарной:
- 25 января состоится заседание согласительного совета.
- 26 января – пленарное заседание.
- 27 января – пленарное заседание, работа в комитетах, комиссиях, фракциях.
- 28 января – пленарное заседание.
- 29 января – час вопросов к правительству, пленарное заседание, закрытие сессии.
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