Верховная Рада 18 декабря переименовала парламентский комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. Теперь комитет будет иметь другое название.

Постановление № 2454 об изменениях названия комитета одобрили на заседании совета, сообщает 24 канал.

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Что изменилось

Отныне в названии комитета слова "интеграции Украины с Европейским Союзом" заменили на "интеграции Украины в Европейский Союз". Кроме этого, комитет будет заниматься вопросом об участии Украины в международных процессах интеграции ЕС, связанных с деятельностью ЕС.

Для чего изменили название

Дело в том, что название комитета нужно было объяснить. В пояснительной записке отметили, что в соответствии с Конституцией Украина стремится к обретению полноправного членства в ЕС и НАТО. Это требует принятия мер, направленных на реализацию политики интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Сколько времени работали над постановлением

Над "реформированием" комитета работали более года. Так, проект подали в парламент еще 15 ноября 2019 года, а одобрили 18 декабря 2020 года.