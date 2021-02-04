Рада хочет вернуть конкурсы для госслужащих
Парламент хочет возобновить конкурсы для госслужащих. Верховная Рада 4 февраля приняла соответствующий законопроект в первом чтении.
Источник: 24 канал
Инициативу поддержали 334 нардепа.
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Что предусматривает законопроект
- Новые конкурсы будут объявлять для категории "А" – в течение 4 месяцев со дня вступления в силу закона.
- Также категорий "Б" и "В" – в течение 9 месяцев.
Между тем контракты о госслужбе на период карантина, заключенные до законопроекта, будут действовать:
- для категории "А" – не более 5 месяцев со дня вступления в силу,
- для категорий "Б" и "В" – в течение 1 года со дня вступления в силу.
Кроме того, предлагают не проверять чиновников (по статье о предотвращении коррупции) после прекращения действия контракта на время карантина. Однако, если их уже проверяли до того.
Когда отменили конкурсы
В связи с пандемией коронавируса в конце апреля 2020 года правительство поменяло порядок назначения на госслужбу во время карантина, то есть отменило конкурсы.
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