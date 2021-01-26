Рада допустила иностранные войска в Украину: для чего
Верховная Рада 26 января поддержала закон о допуске иностранных войск в Украину в 2021 году. Военные приедут для совместных учений.
Источник: 24 канал
Так, парламент поддержал законопроект президента Владимира Зеленского о многонациональных военных учениях. За него проголосовали 325 народных депутатов.
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Какова цель прибытия иностранных войск
Военные прибудут в 2021 году в Украину, чтобы принять участие в совместных учениях с украинскими защитниками:
- "Репид Трайдент-2021" (с американскими военными),
- "Казак Мейс-2021" (с британскими),
- "Си Бриз-2021" (с американскими),
- "Риверайн-2021" (с румынскими),
- "Вориер Вотчер-2021" (с британскими),
- "Три меча-2021" ( с польскими),
- "Сильвер Сейбер-2021" (с польскими).
Сколько будут стоить учения
Учения обойдутся Украине в 38,5 миллиона гривен. Деньги предусмотрели в бюджете страны.
Отметим, что в 2020 году принимали похожий закон, ведь тоже были запланированы учения. Например, "Репид Трайдент-2020", "Си Бриз-2020", и "Юг-2020".
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