Верховная Рада 26 января поддержала закон о допуске иностранных войск в Украину в 2021 году. Военные приедут для совместных учений.

Источник: 24 канал

Так, парламент поддержал законопроект президента Владимира Зеленского о многонациональных военных учениях. За него проголосовали 325 народных депутатов.

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Какова цель прибытия иностранных войск

Военные прибудут в 2021 году в Украину, чтобы принять участие в совместных учениях с украинскими защитниками:

"Репид Трайдент-2021" (с американскими военными),

"Казак Мейс-2021" (с британскими),

"Си Бриз-2021" (с американскими),

"Риверайн-2021" (с румынскими),

"Вориер Вотчер-2021" (с британскими),

"Три меча-2021" ( с польскими),

"Сильвер Сейбер-2021" (с польскими).

Сколько будут стоить учения

Учения обойдутся Украине в 38,5 миллиона гривен. Деньги предусмотрели в бюджете страны.

Отметим, что в 2020 году принимали похожий закон, ведь тоже были запланированы учения. Например, "Репид Трайдент-2020", "Си Бриз-2020", и "Юг-2020".

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