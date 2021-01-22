О рабстве в Кремле, победе Джо Байдена в США, будущем Украины и санкциях против нардепа из "Слуги народа" Александра Дубинского – в программе "6/9" с Артемом Овдиенко и Дарьей Кудимовой говорила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк .

Также она сказала, поможет ли США Украине преодолеть коррупцию. Подробнее – читайте на 24 канале.

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О рабстве в Кремле

Если Коломойского посадят в Америке – некому будет контролировать тех 40 нардепов в Раде. Однако не будет покоя с олигархами в Украине, спокойствие может быть только с Кремлем – и это будет не покой, а просто "сдаться в рабство". Я не могу сказать о всей Банковой, но президент (Владимир Зеленский – 24 канал), по моему мнению, не хочет быть рабом у Кремля.

Однако, возможно, кто-то на Банковой и хочет, чтобы Украина пошла в "теплые объятия русского мира".

На самом деле недооценивается влияние каждого человека. Даже если вы не депутат и не президент, от вас может многое зависеть.

Справка. В 2016 году, когда НБУ признал "Приватбанк" неплатежеспособным, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обратились к правительству с предложением национализировать банк. Они были владельцами наибольшего количества акций. Позже они заявили, что национализация была незаконной. Подробнее о деле "Приватбанка" – читайте по ссылке.

О победе Байдена

Нам не следует ожидать, что спустится мессия, пришествие Байдена, и спасет Украину. У нас есть свой президент, наша власть и народ Украины, который также должен заставить украинскую власть воспользоваться этим уникальным моментом – не скатиться назад в Кремль и в Россию.

У Байдена своих проблем очень много. Россия пытается сделать так, чтобы в Украине произошел разворот, чтобы не было доверия к нашей власти и правительству. Чтобы мы сами сказали, что мы хотим дружить с россиянами и для чего нам МВФ. Надо выполнять реформы, сажать коррупционеров, Коломойского и так далее.

Подробнее о победе Байдена и будущем Украины – читайте по ссылке.

О санкциях против Дубинского

Это проблема для президента. Александр Дубинский находится во фракции "Слуга народа", руководящей фракции, пользуется брендом президента. Это имиджевая проблема и проблема доверия к президенту. После этих санкции против депутата "Слуги народа", который вмешивался в выборы в США вместе с агентом Кремля, должна быть реакция фракции или президента – его должны исключить из фракции, это логично.

Он делает пропагандистскую деятельность и увеличивает свое политическое влияние. Для политика важно иметь регулярность. Для него это важный инструмент.



Против кого ввели санкции / Инфографика 24 канала