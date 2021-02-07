В селе Пархомовка на Слобожанщине есть художественный музей, в экспозиции которого – выдающиеся произведения мировой живописи, графики, скульптуры, археологические и этнографические экспонаты.

Коллекция музея появилась благодаря сельскому учителю истории, искусствоведу-самоучке Афанасию Луневу. Он объединил своих учеников вокруг общего дела – искусства.

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"Он считал школьную программу несовершенной в том плане, что она не уделяла значительное внимание эстетическому воспитанию детей", – вспомнила Елена Семанченко, ученица Лунева, которая с 2001 года руководит музеем.

Поэтому и предложил своим ученикам создать в школе сначала краеведческий музей. Музей, который бы рассказал об истории и культуре именно нашего села, Пархомовки,

– рассказала она.

Первые шаги музея

Экспонаты для краеведческого музея школьники искали в Пархомовке и соседних селах. Им удалось собрать коллекцию старинных монет, медалей, икон, картин, полотенец, одежды. Все собранные тогда разместили в школьном классе.

Впоследствии у детей возникла идея создать именно художественный музей в Пархомовке. Чтобы осуществить эту мечту, Афанасий Федорович предложил ученикам написать письма известным художникам, деятелям культуры, музеям.

Художественный музей в Пархомовке / Фото Ukraїner, Артем Галкин

Харьковские художники подарили школьникам около 50 произведений живописи и графики. Впоследствии на письма откликнулись и крупные музеи, что передавали экспонаты из своих фондов на постоянное хранение. Часть картин дарили сами художники.

Работы известных художников в Пархомовке

Некоторые экспонаты передавали владельцы коллекций. Например, работу Пабло Пикассо "Портрет Фредерика Жолио-Кюри" музею подарил писатель Илья Эренбург, который дружил с Пикассо.

Заметим, что сегодня в художественном музее в Пархомовке хранятся работы художников-авангардистов Василия Кандинского и Казимира Малевича.

Интересно! В Украине есть всего несколько картин основателя супрематизма Малевича. Среди них – "Супрематическая композиция 1" из коллекции Художественного арсенала в Киеве и "Супрематизм 65" в Пархомовке.

В 1890-х годах отец Малевича работал инженером на Пархомовском сахарном заводе, а Казимир учился в местном агрономическом училище.

В своих воспоминаниях Малевич вспоминает и Пархомовку. Художник считал, что именно украинское село дало ему вдохновение для дальнейшего творчества,

– подчеркнула Семенченко.

Важно, что кроме выставочной и исследовательской работы, музей в Пархомовке организует встречи с художниками, музыкантами и композиторами.

Каждые 2 года там проходит художественная акция "Малевич+", которая знакомит с творчеством Малевича и собирает художников, работающих в похожем направлении.

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