В "Слуге народа" заявили, что работу закрытых пророссийских каналов ZIK, "112 Украина" и NewsOne координировали в Кремле. Медведчуковские медиа лично курировал заместитель главы администрации Путина Алексей Громов.

Украинские спецслужбы около полугода собирали данные о финансировании закрытых телеканалов. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

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Это неверное утверждение, что СНБО не собирался полгода. Собирался постоянно, просто в закрытом режиме. Приведу пример. Закрытие телеканалов, координировалось через Громова – это заместитель в администрации президента России, который отвечает за медианаправление,

– сказала парламентарий.

Марьяна Безуглая добавила, что сейчас Совет национальной безопасности и обороны входит в регулярный формат работы.

Обратите внимание! Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что команда Медведчука готовит еще один пророссийский канал.

Блокирование медведчуковских каналов: коротко



Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала