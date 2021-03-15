Работу медведчуковских каналов координировали в Кремле: в "Слуге народа" назвали имя куратора
В "Слуге народа" заявили, что работу закрытых пророссийских каналов ZIK, "112 Украина" и NewsOne координировали в Кремле. Медведчуковские медиа лично курировал заместитель главы администрации Путина Алексей Громов.
Источник:24 канал
Украинские спецслужбы около полугода собирали данные о финансировании закрытых телеканалов. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.
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Это неверное утверждение, что СНБО не собирался полгода. Собирался постоянно, просто в закрытом режиме. Приведу пример. Закрытие телеканалов, координировалось через Громова – это заместитель в администрации президента России, который отвечает за медианаправление,
– сказала парламентарий.
Марьяна Безуглая добавила, что сейчас Совет национальной безопасности и обороны входит в регулярный формат работы.
Блокирование медведчуковских каналов: коротко
- Президент Владимир Зеленский 2 февраля 2021 года подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука Тараса Козака.
- В результате каналы, которые принадлежат политику, ZIK, "112 Украина", NewsOne заблокировали и прекратили их вещание на территории Украины.
- Как удалось выяснить украинским спецслужбам, медведчуковские каналы получали деньги из России.
- Через некоторое время журналисты Медведчука создали новый канал на базе львовского "Первого независимого".
- Так, 26 февраля в Украине начал вещать телеканал "Первый независимый". Однако сразу после запуска его заблокировали несколько операторов.
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