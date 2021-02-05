Работнику запорожской больницы объявили подозрение из-за смертельного пожара
Заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы объявили о подозрении. Ему инкриминируют нарушение установленных требований пожарной безопасности.
Источник: МВД Украины
Также подозрение объявили за нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.
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