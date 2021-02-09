Детективы Государственного бюро расследований утверждают, что должностные лица ГСЧС Луганской области подделывали акты тушения пожаров в Новоайдарском районе. При этом реальных действий по борьбе с огнем никто не вел.

В пожаре, о котором идет речь, погибли 3 человек – жителей Луганщины. Также огонь уничтожил жилые дома и другие сооружения.

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По данным следствия, во время масштабных пожаров в Новоайдарском районе на территории садоводческого товарищества №5 "Волчье Озеро" в июле 2020 года спасатели даже не выезжали на место.

Потушили на бумаге

Чтобы отчитаться за работу, 3 лиц якобы внесли в официальные документы сведения о руководителях тушения пожара, а также задействованных в борьбе с огнем спецсредств.

Сейчас злоумышленникам объявили подозрение в совершении служебного подлога.

Если фигурантов дела признает виновными суд, им грозит от 34 до 68 тысяч гривен штрафа, или ограничение свободы сроком до 3 лет. Также злоумышленников могут лишить права занимать определенные должности на 3 года после наказания.