Работников ГСЧС Луганщины подозревают в фейковом тушении смертельных лесных пожаров
Детективы Государственного бюро расследований утверждают, что должностные лица ГСЧС Луганской области подделывали акты тушения пожаров в Новоайдарском районе. При этом реальных действий по борьбе с огнем никто не вел.
Источник:пресс-служба ДБР
В пожаре, о котором идет речь, погибли 3 человек – жителей Луганщины. Также огонь уничтожил жилые дома и другие сооружения.
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По данным следствия, во время масштабных пожаров в Новоайдарском районе на территории садоводческого товарищества №5 "Волчье Озеро" в июле 2020 года спасатели даже не выезжали на место.
Потушили на бумаге
Чтобы отчитаться за работу, 3 лиц якобы внесли в официальные документы сведения о руководителях тушения пожара, а также задействованных в борьбе с огнем спецсредств.
Сейчас злоумышленникам объявили подозрение в совершении служебного подлога.
Если фигурантов дела признает виновными суд, им грозит от 34 до 68 тысяч гривен штрафа, или ограничение свободы сроком до 3 лет. Также злоумышленников могут лишить права занимать определенные должности на 3 года после наказания.
Что известно о лесных пожарах на Луганщине
- лесные пожары продолжались почти месяц. Сотни спасателей с помощью самолетов с водой пытались обуздать огонь;
- в результате пожаров погибли 11 человек. Еще 19 человек получили травмы;
- в штабе ООС отметили, что пожары возникли из-за провокаций со стороны России;
- огонь уничтожил более 300 жилых домов.
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