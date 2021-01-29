В одном из отделений "Новой почты", которое расположено в Полтаве, сотрудник воровал технику с посылок клиентов. Суд уже объявил ему приговор – 3 года лишения свободы.

Источник: пресс-служба "Новой почты"

Инциденты с кражами зафиксировали в апреле 2020 года. Тогда сразу против мужчины открыли уголовное производство.

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► Что известно о работнике

Известно, что мужчина только устроился на работу в компанию "Новая почта". Не прошло много времени, как его уже поймали за воровством техники из посылок.

► Как обнаружили злоумышленника

Вора обнаружила служба безопасности Новой почты при расследовании претензии одного из клиентов, который заявил о нехватке мобильного телефона в полученном отправлении,

– отметили в пресс-служба.

С помощью камер видеонаблюдения служащие увидели, что мужчина действительно забрал гаджет себе. Позже он сам во всем признался. Его сразу же уволили из компании.

► Мужчине объявили приговор

Дело довели до суда. Там уже объявили приговор вору – приговорили к 3 годам лишения свободы. Также его лишили права занимать должности, связанные с обслуживанием товарно-материальных ценностей.